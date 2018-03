Paganese Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.

Paganese-Rende, diretta dal signor Cudini di Fermo, domenica 11 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Nello scontro tra neopromosse d'alta classifica, il Rende nell'ultimo weekend di campionato è stato messo in difficoltà da un coriaceo Bisceglie, che ha strappato un pareggio uno a uno in casa dei calabresi con un gol di Jovanovic in chiusura di primo tempo, al quale il Rende è riuscito a rispondere con una rete di Gigliotti a dieci minuti dal novantesimo. Pareggio anche per la Paganese, zero a zero in casa della Virtus Francavilla, con la zona che vale la salvezza diretta che resta però lontana cinque punti per i campani e la situazione di classifica che rimane dunque conseguentemente difficile.

Certo, l'Akragas ultimo in classifica è ormai estremamente staccato e difficilmente si disputerà più di un play out nel girone, ma finché gli obiettivi non sono matematicamente acquisiti, le squadre sono chiamate a dare il massimo in ogni partita. Vale anche per il Rende che, pur momentaneamente sorpassato al quarto posto dal matera (che ha disputato però una partita in più rispetto ai calabresi) vede l'obiettivo dei play off, da disputare peraltro da una posizione molto interessante nella griglia di partenza, più che mai concreto. Il Rende si è affermato senza ombra di dubbio come una delle matricole maggiormente competitive di questo campionato di Serie C fra tutti e tre i gironi, confermando gli ambiziosi programmi della società che ha voluto fortemente il ripescaggio tra i professionisti in estate. Ora servirà mantenere il giusto passo e trovare una continuità che possa confermare una posizione d'alta classifica alla fine della regular season.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE RENDE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Torre di Pagani. I padroni di casa della Paganese affronteranno la sfida con Galli tra i pali e una difesa a tre con Piana, Carini e Meroni schierati titolari. Scarpa coprirà la corsia laterale di destra e Della Corte la corsia laterale di sinistra, mentre Nacci, Tascone e il camerunese Ngamba saranno i centrali sulla linea mediana. In attacco ci sarà spazio per il duo Cernigoi-Cesaretti. Risponderà il Rende con De Brasi a difesa della porta e una difesa a tre composta da Pambianchi, Cuomo e Germinio. A centrocampo si muoveranno per vie centrali Rossini, Franco e Boscaglia, mentre Gigliotti avrà il compito di presidiare la fascia destra ed il francese Blaze sarà invece l'esterno laterale di sinistra. In attacco, l'argentino Actis Goretta sarà affiancato da Ricciardo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente con moduli speculari, 3-5-2 sia per la Paganese, sia per il Rende. L'unico precedente recente tra i professionisti tra le due formazioni è quello del match d'andata di questo campionato, con il Rende vincente di misura in casa grazie ad una rete messa a segno da Rossini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 2.87 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da William Hill. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 2.40 da Bwin. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.38 e 1.52 da Unibet per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

