Pagelle/ Genoa Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

11 marzo 2018 Umberto Tessier

Pagelle Genoa Milan, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Termina a reti bianche la prima frazione tra Genoa e Milan, non moltissime le emozioni in campo. L'unica azione pericolosa è stata costruita da Kalinic che ha trovato la grandissima risposta di Perin. Passiamo ora alle valutazioni dei protagonisti in campo. Perin (7) la parata su Kalinic è strepitosa, riflesso da campione. Biraschi (6) sulla fascia c'è sempre, prestazione sufficiente. Spolli (6,5) le palle alte sono tutte sue, guerriero. Zukanovic (6) non spinge come dovrebbe ma in fase difensiva è efficace. Lazovic (6) per le qualità che ha potrebbe fare di più. non si risparmia. L.Rigoni (6) la sua esperienza tiene a galla il centrocampo ligure. Bertolacci (6) regia scolastica contro la sua ex squadra. Hiljiemark (5,5) prova spesso a verticalizzare ma è troppo impreciso. Laxalt (6,5) il più pericoloso dei suoi in avanti, è in forma. Pandev (6) riceve pochi palloni ma fa salire la squadra. Galabinov (5,5) si vede poco e male, deludente. Questi i voti del Milan. Donnarumma (6) non deve compiere particolari interventi. Borini (5,5) Laxalt lo supera sistematicamente. Bonucci (6) prestazione ordinata e senza sbavature. Romagnoli (6) si comporta bene respingendo tutti i palloni che arrivano dalle sue parti. R.Rodriguez (5,5) si propone spesso sulla fascia ma i suoi cross sono imprecisi. Kessiè (6) solita lotta in mezzo al campo, tanta quantità. Bonaventura (6) accompagna spesso le azioni d'attacco, occhio ai suoi inserimenti. Biglia (5,5) non tocca tantissimi palloni, illumina poco il gioco. Suso (5,5) poco incisivo, per ora ancora non è entrato in partita. Kalinic (6) trova un grandissimo Perin sulla conclusione a botta sicura. Calhanoglu (6) il turco ci sta provando, prestazione positiva.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO GENOA 6 - Ballardini ha impostato una partita sul contropiede, deve osare di più. MIGLIORE GENOA: PERIN 7 - la parata su Kalinic è strepitosa, grandissimo intervento. PEGGIORE GENOA: GALABINOV 5,5 - Si vede poco e male in avanti, deve fare più movimento. VOTO MILAN 6 - I rossoneri ci stanno provando ma in attacco sono poco incisivi. MIGLIORE MILAN: CALHANOGLU 6 - Il turco è quello che ci sta provando di più, propositivo. PEGGIORE MILAN: BORINI 5,5 - Sta soffrendo tantissimo le iniziative di Laxalt, in grande difficoltà.

