Paralimpiadi invernali 2018 / Pyeongchang, ancora Bertagnolli: medaglia d’argento nel SuperG!

Paralimpiadi invernali 2018 Pyeongchang, ancora Bertagnolli: medaglia d’argento nel SuperG! Nuovo successo per il talento classe 1999 della nazionale italiana

Nuova medaglia per Giacomo Bertagnolli - LaPresse

Nuova medaglia per la nazionale italiana impegnata nelle paralimpiadi invernali di Pyeongchang, e nuovo successo per il talentuoso sciatore Giacomo Bertagnolli. Dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella giornata di ieri, oggi è arrivato un argento, questa volta nella categoria del Supergigante. A fianco del suo compagno fidato, Fabrizio Casal, il riconoscimento è arrivato nel gruppo degli ipovedenti; non va infatti dimenticato che Bertagnolli è quasi totalmente cieco, e quando indossa gli sci viene guidato dall’amico Fabrizio, che di fatto lo anticipa, guidandolo a voce. Un argento che sfiorato l’oro, visto che la medaglia più bella distanziava solamente 18 centesimi, ed è stata vinta dallo slovacco Jakub Krako con la guida Stanislav Brozman. Terzo posto, e medaglia di bronzo, infine, per Miroslav Haraus (altro slovacco) e la sua guida Maros Hudik.

GLI ALTRI AZZURRI

Delude invece il nazionale canadese Mac Marcoux, il grande favorito dopo aver vinto la discesa di ieri, che non è riuscito a concludere la propria gara per un errore. Per quanto riguarda gli altri azzurri impegnati nel SuperG, ventottesima posizione per Davide Bendotti, esordiente nella categoria standing, mentre nel sitting, niente da fare per René De Silvestro, che non ha terminato la propria discesa. Resta quindi la grande soddisfazione per Bertagnolli, che proprio qualche giorno prima dell’inizio dei Giochi Olimpici, parlando ad un’intervista, aveva racconta di avere buone sensazioni per queste Olimpiadi, e di essere pronto a portare a casa almeno una medaglia: ma dopo due giorni, siamo già a due…

© Riproduzione Riservata.