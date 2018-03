Probabili formazioni/ Genoa Milan: quote e le ultime novità live (Serie A 28^ giornata)

Probabili formazioni Genoa Milan: quote e le ultime novità live per gli 11 attesi oggi al Marassi. Gattuso non dovrebbe fare a meno dei soliti nomi: assenti di peso per i grifoni.

11 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Genoa Milan (LaPresse)

E’ in programma per oggi il match al Marassi tra Genoa e Milan: nella 28^ giornata di Serie A il fischio d’inizio per questo atteso scontro è stato previsto per le ore 18.00. Nuova occasione di gran peso quindi per i rossoneri di Gattuso che dopo la delusione dell’Europa League avranno modo di rifarsi contro un avversario tutt’altro che semplice. Il Genoa di Ballardini infatti in casa sa far male, pur dopo il KO rimediato contro il Bologna. Va però detto che i grifoni si prenotano a questo appuntamento non a ranghi completi: il tecnico infatti dovrà fare a meno ancora per questo turno di Izzo, Veloso e Taarabt. Andiamo allora a conoscere meglio le scelte di due allenatori per le probabili formazioni di Genoa-Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando l’ottimo stato di forma che i rossoneri vantano nel campionato di Serie A non ci parrà certo strano vedere che il pronostico per questo match al Marassi è tutto a favore dei ragazzi di Gattuso. Secondo le quote date dalla snai alla vigilia vediamo infatti che nell’1x2 il successo del Genoa è stato dato a 3.25, contro il più basso 2.40 dato al Milan: pareggio valutato invece a 3.05.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI BALLARDINI

In vista del match contro il Milan, come abbiamo visto Davide Ballardini dovrà di nuovo fare i conti con qualche infortunio di troppo: in ogni caso pare assicurato il 3-5-2 in campo al Marassi. Tra i pali ovviamente non potrà mancare capitan Perin con davanti a se un forzato terzetto composto da Biraschi, Spolli e Zukanovic. Pochi i movimenti attesi poi a centrocampo dove sia Rosi che Bessa potrebbero rischiare la loro maglia titolare sull’esterno a favore di Pedro Pereira e Rigoni. In cabina di regia non mancherà il grande ex del match Bertolacci, come pure Hiljemark al suo fianco: il reparto a 5 verrà poi completato con Laxalt nell’ultimo corridoio. Per l’attacco sono Galabinov e Pandev i primi nomi per Ballardini, ma scalpita dalla panchina il grande ex Lapadula.

LE SCELTE DI GATTUSO

Benché molti abbiano sulle gambe il difficile match di Europa League con l’Arsenal, Gattuso dovrebbe di nuovo affidarsi ai soli titolari anche per affrontare questa 28^ giornata di Serie A. Nel classico 4-3-3 vediamo infatti che tra i pali non mancherà Gigio Donnarumma, come pure il duo di centrali Bonucci-Romagnoli di fronte: sulle corsie Calabria e Ricardo Rodriguez non dovrebbero vedere a rischio le proprie maglie da titolari. Per il centrocampo avrà una nuova occasione di riscatto Biglia, appannato contro i Gunners: con lui ecco Bonaventura e Kessiè. Qualche ballottaggio è però atteso in attacco: se al momento Gattuso nel tridente non sa far a meno di Suso e Calhanoglu, rimane aperto il dubbio Cutrone-Kalinic.

IL TABELLINO

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic; 20 Rosi, 24 Bessa, 8 Bertolacci, 88 Hiljemark, 93 LAxalt; 19 Pandev, 16 Glabinov ll. Ballardini

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 R. Rodriguez; 79 Kessiè, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. All Gattuso.

