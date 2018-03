Probabili formazioni/ Inter Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 28^ giornata)

Probabili formazioni Inter Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro grande sfida: Spalletti ritrova Icardi e Miranda, Sarri senza Ghoulam

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Napoli, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Napoli è la grande sfida nella 28^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 11 marzo per un posticipo serale che promette scintille. All’andata era finita 0-0: l’Inter era stata una delle poche squadre in grado di fermare la grande marcia dei partenopei, e soprattutto in quel periodo dava la sensazione di poter lottare per lo scudetto. Tutto cambiato adesso, visto che la distanza tra i nerazzurri e le prime due della classifica si è ampliata non di poco. La banda di Luciano Spalletti corre solo per un posto in Champions League, che non è più scontato perchè Lazio e Roma si sono fatte sotto; il Napoli invece deve riscattare immediatamente la brutta sconfitta interna contro la Roma, che ha permesso alla Juventus di avvicinarsi a -1 e, poichè i bianconeri hanno ancora una partita da recuperare, potrebbe aver fatto perdere il primo posto della classifica ai partenopei che comunque fino all’ultimo lotteranno per lo scudetto. Andiamo ora a vedere quali dubbi e certezze albergano nella mente dei due allenatori a poche ore dalla partita di San Siro, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ davvero difficile pronosticare una squadra vincitrice nel big match dello stadio San Paolo: ci prova come sempre l’agenzia di scommesse Snai, secondo cui a essere favoriti sono comunque i partenopei che stanno disputando una stagione straordinaria. Di fatto quindi l’effetto San Siro non si fa sentire, almeno sulla carta: ha comunque abbassato la quota sulla vittoria dell’Inter (segno 1) che vale 3,70 contro il 2,05 - valore limitato - che accompagna il segno 2, che naturalmente dovrete giocare per l’affermazione esterna della squadra partenopea. Il pareggio è un’eventualità contemplata e probabile, per la quale dovrete puntare chiaramente sul segno X: in questo caso il vostro guadagno sul posticipo serale della ventottesima giornata della Serie A sarebbe di 3,40 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE SCELTE DI SPALLETTI

Dal derby al Napoli, non è cambiato molto per Luciano Spalletti: i nerazzurri non hanno giocato la stracittadina della scorsa domenica e allora per questo big match contro la capolista della Serie A vengono confermate le scelte che il tecnico toscano avrebbe lanciato una settimana fa. Il punto è che al momento non è ancora chiaro quale sarà la formazione che l’Inter manderà in campo: la difesa è certa con Miranda che torna a fare coppia con Skriniar, Joao Cancelo a destra e D’Ambrosio a sinistra, e dovrebbero essere anche sicure le maglie per Perisic come esterno sinistro nella linea di mezzepunte, per Matias Vecino in mezzo al campo e per Mauro Icardi davanti. Il resto è un punto di domanda: Gagliardini è favorito in mediana perchè sulla trequarti dovrebbe giocare Brozovic, ma in quella zona di campo sono in ballottaggio Borja Valero (quotazioni in ribasso) e soprattutto Rafinha, che ha dimostrato di potersi meritare la maglia da titolare. Stesso discorso per Karamoh, che sta vivendo un ottimo periodo: il giovane francese potrebbe prendere il posto di Candreva, che sarebbe dunque l’escluso di lusso da questa partita ma diventerebbe anche un’arma tattica non da poco da utilizzare a partita in corso.

GLI 11 DI SARRI

Il Napoli ovviamente gioca con i titolarissimi, perchè bisogna rialzare la testa dopo i quattro gol incassati dalla Roma e il momento è troppo importante: rispetto a sabato scorso torna titolare Hamsik, che ha superato i problemi fisici e dunque sarà regolarmente schierato sul centrosinistra al fianco di Jorginho che opera in cabina di regia, lasciando invece Allan sul centrodestra. In difesa Raul Albiol e Koulibaliy formano la coppia centrale; a destra giocherà Hysaj, dall’altra parte disponibile l’ex Fiorentina Milic ma il titolare sarà ancora Mario Rui, chiamato a riscattare la brutta prestazione contro la Roma. In porta giocherà Pepe Reina: le ultime notizie su di lui parlano di un possibile accordo con il Milan per la prossima stagione, se fosse così il portiere spagnolo avrebbe questa sera un assaggio di derby in uno stadio che diventerebbe suo. Davanti Maurizio Sarri non può prescindere dal suo fantastico tridente: José Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne (da destra a sinistra) hanno segnato 32 gol complessivi e si punta sempre su di loro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 77 Brozovic, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 2 Lisandro Lopez, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 17 Karamoh, 8 Rafinha, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiriches, Ghoulam

© Riproduzione Riservata.