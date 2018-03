Probabili formazioni/ Juventus Udinese: quote, le ultime novità live (Serie A 28^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Udinese: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Due squalificati per i campioni d'Italia, i friulani senza Danilo e Lasagna

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Udinese, Serie A 28^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Udinese si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 marzo: una partita che è molto importante per entrambe le squadre nella ventottesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La Juventus arriva non solo dalla vittoria della Lazio che, almeno virtualmente, potrebbe averle dato la testa della classifica ma anche e soprattutto dall’impresa di Wembley, la rimonta sul Tottenham che l’ha portata ai quarti di Champions League. Un impegno casalingo da non sbagliare per proseguire nella striscia di successi e mettere altra pressione al Napoli, impegnato in serata sul campo del Napoli. L’Udinese attraversa un periodo di flessione dopo aver risalito alla grande la classifica; virtualmente potrebbe ancora qualificarsi per l’Europa ma ha bisogno di un’altra serie di risultati utili e non è detto che ce la faccia. Questa partita servirà anche per provare a vendicare il 2-6 dell’andata, quando l’Udinese si era portato in vantaggio ma, in superiorità numerica, era crollato sotto i colpi dei campioni d’Italia. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente la Juventus parte largamente favorita per questa partita: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, che assegna alla vittoria dei padroni di casa una quota di 1,25 contro il valore di 12,00 che accompagna il segno 2 per l’affermazione esterna dei friulani. Potrete giocare anche il segno X, che è quello sul quale dovrete puntare qualora pensiate che la sfida dell’Allianz Stadium possa finire pari: se le cose andranno in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 5,75 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

I DUBBI DI ALLEGRI

Lichtsteiner e Alex Sandro squalificati, Benatia non al top, Higuain così così e Mandzukic che potrebbe non farcela: tanti dubbi per Massimiliano Allegri per questa partita, di sicuro a sinistra vedremo Asamoah mentre dall’altra parte appare ristabilito De Sciglio, in alternativa ci sarà ancora Barzagli. In mezzo Rugani affiancherà Chiellini, ma attenzione a Howedes: il tedesco ormai sembra pronto per giocare e potrebbe farlo dal primo minuto in questa partita. A centrocampo è plausibile pensare che qualcuno possa avere riposo: il maggiore indiziato è Matuidi che è appena rientrato, e dunque Marchisio si prepara a giocare titolare con Bentancur che invece può eventualmente sperare di soffiare una maglia a uno tra Khedira e Pjanic (ci sarebbe anche Sturaro, che in questo caso prenderebbe sicuramente il posto del tedesco ex Real Madrid). Davanti torna il rebus: sulla carta il tridente sarebbe lo stesso visto contro il Tottenham, perchè i tre giocatori (Douglas Costa e Dybala, con Higuain da prima punta) sono gli unici a disposizione. A meno che appunto Mandzukic non dia risposte immediate: a quel punto il croato avrebbe sicuramente un’occasione.

LE SCELTE DI ODDO

Anche Massimo Oddo ha i suoi problemi: Danilo e Lasagna non ce la fanno, Stryger Larsen è stato fermato dal Giudice Sportivo. Questo significa che la difesa ne uscirà rivoluzionata: sarà Nuytinck a guidarla, con Angella che si sistema sul centrodestra e il solo Samir che dovrebbe essere confermato rispetto ai titolari (oltre ovviamente al portiere Bizzarri). A centrocampo invece dovremmo vedere una linea nella quale Fofana sarà il riferimento per tutti; ai suoi lati le due mezzali dovrebbero essere Barak e Behrami, il quale proverà a mettere energia e capacità di recuperare palloni ma potrebbe anche essere schierato come perno centrale e ideale filtro alla manovra avversaria. Davanti, in assenza di Lasagna, le soluzioni sono due: la prima prevede Jankto avanzato sulla trequarti a supporto di Perica (o Maxi Lopez), la seconda invece il ritorno di De Paul tra i titolari, al posto del giovane ceco che però a quel punto giocherebbe come mezzala prendendo la maglia destinata a Fofana. Quasi certamente sulle corsie ci saranno Widmer e Alì Adnan.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 8 Marchisio; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 21 Howedes, 4 Benatia, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Lichtsteiner, Alex Sandri

Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi

UDINESE (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 4 Angella, 17 Nuytinck, 3 Samir; 27 Widmer, 72 Barak, 6 Fofana, 85 Behrami, 53 Alì Adnan; 14 Jankto; 18 Perica

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Borsellini, 11 F. Zampano, 23 Hallfredsson, 21 Pontisso, 13 Ingelsson, 99 Balic, 97 Giu. Pezzella, 20 Maxi Lopez, 10 De Paul

Allenatore: Massimo Oddo

Squalificati: Stryger Larsen

Indisponibili: Danilo, Lasagna

