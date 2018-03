Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (28^ giornata)

11 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Il campionato della Serie A torna protagonista assoluto dopo i tristi accadimenti dello scorso weekend: ecco quindi che questa domenica 11 marzo si completerà il programma della 28^ giornata. Prima però di vedere quote e scommesse delle singole sfide in programma andiamo a vedere che cosa ci propone il calendario per questa domenica. Ad aprire le danze sarà la sfida alle ore 12.30 tra Fiorentina e Benevento, mentre alle ore 15.00 si accenderanno Bologna-Atalanta, Cagliari-Lazio, Crotone-Sampdoria, Juventus-Udinese e Sassuolo-Spal. Due quindi i posticipi: alle ore 18.00 avrà inizio Genoa-Milan, mentre il big match serale delle ore 20.45 sarà Inter-Napoli. Andiamo quindi ora a controllare i pronostici fissati dalla nostra redazione partita per partita, alla vigilia della 28^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO FIORENTINA BENEVENTO

Contro il fanalino di coda la squadra di pStefano Pioli non dovrebbe far fatica, benché certo la tragedia che ha colpito la viola ha devastato non poco l’animo nello spogliatoio. Un successo però oggi potrebbe essere il modo migliore di ricordare Davide Astori, specie di fronte al pubblico di casa.

PRONOSTICO BOLOGNA ATALANTA

La Dea è la favorita d’obbligo oggi al Dall’Ara: i felsinei poi sono di ritorno dal KO con la Spal, mentre le prestazioni complicate messe in campo dall’Atalanta non devono far pensare male in vista di questa sfida per la Serie A. Gasperini ha dimostrato sul campo di poter competere con tutti da vera protagonista.

PRONOSTICO CAGLIARI LAZIO

Pur con nelle gambe la partita di andata contro la Dinamo Kiev, i bianconcelsti rimangono i favoriti sulla carta in casa sarda. Inzaghi e i suoi poi saranno particolarmente motivati oggi a trovare la vittoria, impazienti di dare la svolta, facilitati anche dal brutto ruolino di marcia casalingo registrato dai rossoblu.

PRONOSTICO CROTONE SAMPDORIA

Sfruttando un buon stato di forma, i liguri sperano di espugnare anche lo Scida. L’impresa sulla carta non è impossibile anche perché il Crotone è di ritorno da due KO di fila e pare non riuscire a vincere dallo scorso 21 gennaio.

PRONOSTICO JUVENTUS UDINESE

Pur avendo nelle gambe le fatiche del match di Champions contro il Tottenham in questo turno della Serie A la squadra di Allegri non può permettersi errori di fronte all’Udinese. Di certo i friulani sono un avversario ostico, ma perdere i tre punti in palio significherebbe perdere il parziale vantaggio raggiunto in classifica sulla capolista Napoli, fondamentale per la lotta scudetto.

PRONOSTICO SASSUOLO SPAL

Gli spallini giungono al Mapei per questo scontro salvezza avendo alle spalle due successi di fila. Tali risultati però potrebbero non essere sufficienti per far pendere il pronostico a proprio favore, benché i neroverdi non troviano un successo dal lontano 23 dicembre,

PRONOSTICO GENOA MILAN

Il Marassi rimane un campo più che ostico, specie per i rossoneri, che avranno ancora da smaltire i postumi del match di Europa League con l’Arsenal. Va però detto che il bilancio recente dei rossoneri è clamoroso, mentre i grifoni dovranno porre rimedio alla sconfitta recuperata contro il Bologna.

PRONOSTICO INTER NAPOLI

Contro un Inter ancora non convincente, il Napoli non può permettersi altri passi falsi come fatto con la Roma. A San Siro la squadra di Sarri rimane favorita anche se la partita potrebbe annunciarsi molto complicata, per entrambe le squadre un campo.

