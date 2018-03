Reggina Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Reggina-Monopoli, LaPresse

Reggina-Monopoli, diretta dal signor Miele di Nola, domenica 11 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Con lo zero a zero di Andria la Reggina ha fatto registrare il quinto pareggio nelle ultime sei partite del suo cammino in campionato. Nelle ultime otto sfide però i calabresi hanno perso solamente la sfida interna contro il Trapani, e il loro andamento lento ma costante ha permesso loro di mantenere al momento cinque punti di vantaggio sulla zona play out. I tifosi forse si aspetterebbero qualcosa di più ma al momento queste sono le aspettative che i calabresi possono soddisfare, dimostrandosi squadra fortemente equilibrata ma senza i guizzi necessari per puntare ad un obiettivo più ambizioso della salvezza diretta.

Obiettivo dei play off per il quale invece è ancora in corsa il Monopoli, che dopo la caduta di Siracusa ha pareggiato in casa contro una Casertana che si era comunque dimostrata una brutta gatta da pelare per tutti. I pugliesi sanno bene quanto sia difficile perseguire una vittoria al Granillo, ma l'ottavo posto in classifica e una certa costanza di rendimento nelle ultime partite dicono chiaramente come i Gabbiani possano togliersilo sfizio degli spareggi di fine stagione per la Serie B, al contrario dell'anno scorso in cui un brusco calo li costrinse a rincorrere fino alla fine la salvezza diretta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA MONOPOLI

Allo stadio Granillo di Reggio Calabria si confronteranno queste probabili formazioni. Padroni di casa amaranto in campo con Cucchietti estremo difensore dietro una difesa a tre con Laezza, Gatti e Ferrani schierati dal primo minuto. Sulla corsia di destra si muoverà il montenegrino Hadziosmanovic, mentre l'esterno laterale di centrocampo sarà Armeno. I centrali sulla mediana saranno invece Marino, Castiglia e La Camera. In attacco sarà confermato per i calabresi il tandem offensivo composto da Tulissi e Bianchimano. Risponderà il Monopoli con Bardini in porta e una difesa a quattro con Ferrara, Bei, Benassi e Mercadante schierati rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. A centrocampo toccherà a Rota presidiare la fascia destra, mentre Donnarumma sarà invece l'esterno laterale mancino. I centrali sulla mediana saranno l'argentino Scoppa e il greco Sounas, mentre in attacco ci sarà Saraò ad affiancare Genchi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le scelte tattiche delle due formazioni vedranno la Reggina schierare un 3-5-2 ed il Monopoli rispondere con un 4-4-2. Nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Veneziani di Monopoli le due formazioni hanno pareggiato con il punteggio di uno a uno, pugliesi capaci di rimontare con Genchi la rete del vantaggio amaranto di Marino. L'ultimo precedente a Reggio Calabria tra le due compagini, datato 4 febbraio 2017, è terminato invece con un pareggio a reti bianche.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 2.50 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 2.85 da Bwin. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.63 e 1.43 da Unibet per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

