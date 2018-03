Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (28^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 11 marzo per la 28^ giornata. Infuria la lotta scudetto tra la Juventus e il Napoli

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 28^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 riparte, ancora con la morte nel cuore per l’improvvisa e scioccante scomparsa di Davide Astori: nessuno slittamento, il programma della 28^ giornata segue il calendario originario e dunque, archiviati i primi due anticipi del turno, domenica 11 marzo si torna in campo con il lunch match delle ore 12:30 che sarà Fiorentina-Benevento. Alle ore 15:00 come sempre il grosso del programma: nel primo pomeriggio si giocheranno Bologna-Atalanta, Cagliari-Lazio, Crotone-Sampdoria, Juventus-Udinese e Sassuolo-Spal. Alle ore 18:00 spazio al primo posticipo, vale a dire Genoa-Milan; alle ore 20:45 la grande sfida serale è Inter-Napoli.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (28^ GIORNATA)

LA SITUAZIONE

Avendo rinviato tutte le partite della scorsa domenica, tutte le squadre di Serie A in campo oggi hanno una partita in meno, con l’eccezione di chi aveva aperto il turno con gli anticipi: anche qui però bisogna fare un distinguo, perchè Juventus e Atalanta devono ancora recuperare quella partita rinviata per neve. Lo faranno il 14 marzo, dunque anche bianconeri e orobici hanno una sfida in meno: i campioni d’Italia, che ospitano un’Udinese in calo dopo la grande corsa in concomitanza con l’arrivo di Massimo Oddo in panchina, continuano a tallonare il Napoli, sabato scorso hanno recuperato tre punti alla capolista e adesso sperano nell’Inter, la grande rivale degli ultimi anni che però saranno “costretti” a tifare nella speranza che la banda di Luciano Spalletti freni nuovamente il Napoli, consentendo il sorpasso in vetta alla classifica che, visto il recupero ancora da effettuare, sarebbe una bella sentenza in chiave scudetto.

La Lazio cerca di riprendersi dopo la bruciante sconfitta proprio contro la Juventus: grandissima lotta in chiave quarto posto nella quale è coinvolta la stessa Inter, intanto la Roma ha battuto un colpo con il successo del San Paolo ma rispetto ai nerazzurri - come anche la Lazio - ha già una partita in più. Spera di rientrare in questo contesto il rinato Milan: contro il Genoa la tradizione è in generale favorevole, ma negli ultimi anni non sempre è stato così. In chiave salvezza, occhio al Mapei Stadium: la Spal ha agganciato il Sassuolo (che ha una partita in meno) e adesso potrebbe fare un ulteriore passo avanti, rischia il Crotone che ospita la Sampdoria e cerca punti, i blucerchiati però vanno a caccia dell’Europa e non hanno intenzione di lasciare strada.

ore 12:30 Fiorentina-Benevento

ore 15:00 Bologna-Atalanta

ore 15:00 Cagliari-Lazio

ore 15:00 Crotone-Sampdoria

ore 15:00 Juventus-Udinese

ore 15:00 Sassuolo-Spal

ore 18:00 Genoa-Milan

ore 20:45 Inter-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 69

Juventus 68

Roma 53

Lazio 52

Inter 51

Sampdoria, Milan 44

Atalanta 38

Torino 36

Fiorentina 35

Udinese, Bologna 33

Genoa 30

Chievo*, Cagliari 25

Sassuolo, Spal 23

Verona 22*

Crotone 21

Benevento 10

