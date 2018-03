Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi B, C (domenica 11 marzo)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B e C. Al comando Padova e Lecce, il tempo dei verdetti si avvicina: il calendario del turno

11 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C - LaPresse

La Serie C 2017-2018 sarà protagonista anche oggi domenica 11 marzo con la sua ventinovesima giornata: oggi vedremo le gare del girone B e del girone C, visto che con il mese di marzo ha avuto luogo l’ultimo cambio di giorno che ha portato al sabato il girone A. Dopo la recente raffica di rinvii, che si aggiungono ai turni di riposo e ai “buchi” creati da società in crisi, la situazione è complicata da decifrare. In questo senso la situazione è certamente migliore nel girone C, che settimana scorsa è stato graziato dal maltempo, mentre è più complicato analizzare la situazione del girone B, ad eccezione della fuga del Padova che proverà a conquistare la promozione in anticipo, obiettivo condiviso con il Lecce nel girone meridionale.

LA SITUAZIONE: GIRONE B

Vediamo innanzitutto le partite in programma oggi nel girone B: alle ore 14.30 Albinoleffe-Ravenna e Sudtirol-Renate; alle ore 16.30 Mestre-Pordenone e Triestina-Vicenza; alle ore 18.30 Fermana-Reggiana ed infine alle ore 20.30 Gubbio-Feralpi Salò e Teramo-Santarcangelo, mentre ci sarà anche il posticipo del lunedì sera alle ore 20.45, che sarà Bassano-Padova. Il turno di riposo tocca invece a Fano e Sambenedettese. Ci sono anche tre partite di differenza fra chi ha sempre giocato e chi ha partite da recuperare e ha magari già osservato il riposo. Di conseguenza, tanto per fare un solo esempio, la Reggiana che in questo momento è quarta in classifica potrebbe essere in realtà l’avversaria più pericolosa della capolista Padova, avendo giocato due partite in meno rispetto ai veneti e anche alla Sambenedettese seconda e addirittura tre partite in meno rispetto al Bassano. La conclusione è una sola: per il momento è meglio non fare calcoli, si scenda in campo per fare punti e i conti si faranno più avanti.

LA SITUAZIONE: GIRONE C

Più chiaro il quadro del girone C, fermo restando che anche qui ad ogni giornata riposa una squadra (stavolta sarà la Virtus Francavilla). Andiamo a leggere il programma delle partite di oggi: alle ore 14.30 Catanzaro-Trapani, Juve Stabia-Akragas, Paganese-Rende, Fondi-Fidelis Andria e Reggina-Monopoli; si giocheranno invece alle ore 18.30 Bisceglie-Cosenza, Lecce-Matera, Sicula Leonzio-Catania e Siracusa-Casertana. In classifica non sembrano esserci dubbi sul fatto che le prime tre saranno Lecce, Catania e Trapani: i pugliesi hanno rispettivamente sette e nove punti di vantaggio sulle due inseguitrici siciliane, che però hanno giocato entrambe una partita in meno rispetto al Lecce e di conseguenza potrebbero essere più vicine alla vetta di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Continua dunque una lotta a distanza: oggi Catania e Trapani saranno entrambe in trasferta sui campi di Sicula Leonzio e Catanzaro, ma attenzione anche a un Lecce-Matera che si annuncia ostico per la capolista.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C, 29^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14.30

Albinoleffe-Ravenna

Sudtirol-Renate

Ore 16.30

Mestre-Pordenone

Triestina-Vicenza

Ore 18.30

Fermana-Reggiana

Ore 20.30

Gubbio-Feralpi Salò

Teramo-Santarcangelo

Lunedì sera, ore 20.45

Bassano-Padova

Riposano: Fano e Sambenedettese

CLASSIFICA

Padova* 49

Sambenedettese* 41

Bassano 40

Reggiana*** 39

Feralpi Salò* 37

Sudtirol**, Triestina* 35

Mestre**, Pordenone 34

Renate** 33

Albinoleffe* 32

Fermana* 31

Vicenza*** 30

Gubbio** 27

Ravenna**, Teramo* 26

Santarcangelo* (-1) 23

Fano** 22

GIRONE C

Ore 14.30

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Akragas

Paganese-Rende

Fondi-Fidelis Andria

Reggina-Monopoli

Ore 18.30

Bisceglie-Cosenza

Lecce-Matera

Sicula Leonzio-Catania

Siracusa-Casertana

Riposa: Francavilla

CLASSIFICA

Lecce 59

Catania* 52

Trapani* 50

Matera (-1) 43

Rende*, Siracusa 42

Juve Stabia* 39

Monopoli 38

Cosenza* 36

Bisceglie*, Francavilla 34

Sicula Leonzio*, Catanzaro (-1) 31

Casertana* 30

Reggina 29

Fidelis Andria* (-3), Paganese 24

Fondi 23

Akragas (-3) 11

© Riproduzione Riservata.