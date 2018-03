Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate, livescore delle partite. Recuperi gironi A, B, C, D, F, I

Risultati Serie D: classifiche aggiornate diretta live score delle partite in programma oggi 11 marzo 2018. Molti recuperi nei gironi A, B, C, D, F, I.

11 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Questa per la Serie D doveva essere la domenica di riposo in occasione della partecipazione della Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio, ma era anche una domenica che era stata lasciata saggiamente vuota per permettere la disputa di eventuali recuperi al termine dell’inverno. Scelta che è risultata essere decisamente opportuna, dal momento che proprio nello scorso weekend una ondata di gelo e neve ha costretto a rinviare numerose partite in parecchi gironi, che saranno così recuperate già a una sola settimana di distanza. Per la precisione, si scenderà in campo nei gironi A, B, C, D, F e I per un totale di ben venticinque partite, quasi tutte con il fischio d’inizio collocato alle ore 14.30, ad eccezione di Romagna Centro-Montevarchi del girone D che comincerà alle ore 15.00.

RECUPERI SERIE D: I GIRONI COINVOLTI

Esaminiamo adesso in breve la situazione dei gironi coinvolti in questi recuperi. Avvincente la lotta fra Gozzano e Como al vertice del girone A, dal momento che le due squadre sono separate da un solo punto. Nel girone B invece il Rezzato è al comando davanti a Pontisola e Pro Patria, ma il diverso numero di partite finora giocato da queste tre squadre rende molto difficile l’analisi della situazione, ancora aperta a possibili ribaltoni. Nel girone C guida il Campodarsego davanti a Virtus Verona e ArzignanoChiampo, che però sarà l’unica di queste tre squadre a scendere in campo oggi. Nel girone D bisognerà invece verificare se continuerà il rallentamento della capolista Rimini, comunque favorita per il primo posto e la promozione. Nel girone F il duello è fra Matelica e Vis Pesaro, ma nessuna delle due scenderà in campo oggi. Infine, nel girone I ci sarà solamente Paceco-Portici, partita che sarà importante nella lotta per la salvezza mentre ai vertici lottano Troina, Vibonese e Nocerina.

SERIE D, RECUPERI

GIRONE A

Borgaro-Pro Sesto

Casale-Como

Castellazzo-Arconatese

Chieri-Derthona

Gozzano-Olginatese

Inveruno-Varesina

OltrepoVoghera-Folgore Caratese

Varese-Bra

CLASSIFICA

GIRONE B

Calcio Romanese-Scanzorosciate

Crema-Caravaggio

Darfo Boario-Trento

Grumellese-Ciserano

Lecco-Pergolettese

Pro Patria-Lumezzane

CLASSIFICA

GIRONE C

Clodiense-Montebelluna

Delta Rovigo-ArzignanoChiampo

CLASSIFICA

GIRONE D

Colligiana-Rimini

Mezzolara-Vivi Altotevere

Pianese-Villabiagio

Sammaurese-Castelvetro

Sangiovannese-Sasso Marconi

Romagna Centro-Montevarchi

CLASSIFICA

GIRONE F

Castelfidardo-Avezzano

San Marino-Nerostellati Pratola

CLASSIFICA

GIRONE I

Paceco-Portici

CLASSIFICA

