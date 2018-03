Salernitana Avellino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana-Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma domenica 11 marzo 2018 alle ore 15.00.

11 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Salernitana-Avellino, LaPresse

Salernitana-Avellino viene diretta dall'arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, si gioca allo stadio Arechi domenica 11 marzo alle ore 15.00 ed è il secondo posticipo della trentesima giornata di Serie B 2017-2018. Prima di battere l'Ascoli la Salernitana stava attraversando certamente il periodo più difficile e problematico di tutta la stagione: a inizio stagione i campani erano partiti con ambizioni di play-off ma col passare delle giornate hanno dovuto ridimensionare i loro obiettivi, nel frattempo Colantuono aveva preso il posto di Bollini in panchina ma il cambio di allenatore non aveva dato gli esiti sperati, anzi. I granata si sono così ritrovati in piena zona play-out dalla quale sono usciti solamente lo scorso fine settimana grazie all'importantissima vittoria al Del Duca.

In classifica la Salernitana ha gli stessi punti (34) proprio dell'Avellino, reduce dal pari acciuffato in extremis sul campo dell'Empoli e che ha ottenuto 4 punti nelle ultime 2 gare. La squadra di Novellino rispetto a quella di Colantuono ha una gara in meno, gli irpini sarebbero dovuti scendere in campo domenica scorsa contro il Bari ma la tragedia di Davide Astori ha fermato il campionato e la sfida ai galletti verrà recuperata non prima di Pasquetta. Per entrambe un successo darebbe quindi la possibilità di allontanarsi ulteriormente dalle sabbie mobili della graduatoria e affrontare l'ultima parte di stagione con un po' di tranquillità.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Si potrà assistere al match Salernitana Avellino in diretta tv su Sky Sport che lo trasmetterà sul canale 257 della propria piattaforma satellitare; per la diretta streaming video su internet l'unica alternativa legale è scaricare Sky Go senza costi aggiuntivi su smartphone, tablet e PC.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA AVELLINO

La Salernitana potrebbe schierare dal primo minuto i seguenti uomini: Radunovic in porta, davanti a lui i centrali difensivi Schiavi e Tuia, i terzini Pucino e Casasola; a centrocampo Signorelli guiderà la linea mediana con al fianco Kiyine e Minala; il tridente d'attacco salvo ripensamenti dovrebbe essere composto da Bocalon, Sprocati e Palombi. L'Avellino invece farà il suo ingresso sul terreno di gioco con Radu o il giovane Lezzerini tra i pali, difesa a quattro anche per gli irpini con Kresic e Morero che saranno i due cani da guardia al centro dell'area di rigore, sulle corsie esterne si accomoderanno Ngawa e Laverone; Di Tacchio prenderà posizione dietro alla linea di centrocampisti offensivi dove mancherà per squalifica capitan D'Angelo, ci saranno invece Molina, Bidaoui, De Risio e Marchizza; Ardemagni nel ruolo di unica punta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Colantuono e Novellino giocheranno con due moduli molto diversi tra loro: il tecnico della Salernitana utilizzerà il 4-3-3 mentre quello dell'Avellino sfoggerà un 4-1-4-1 con l'obiettivo di concedere meno occasioni possibili agli avversari. Dal 2003 a oggi le due squadre si sono affrontate 12 volte, il bilancio di precedenti è di 6 vittorie per i campani, 4 successi per gli irpini e 2 pareggi. L'ultimo scontro diretto risale allo scorso 15 ottobre 2017 quando tra le mura amiche del Partenio-Lombardi i padroni di casa vennero battuti 2-3: di Rodriguez, Sprocati e Minala le reti che hanno regalato i tre punti ai granata.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di betting puntano sulla Salernitana padrona di casa anche se le quote non sono poi così sbilanciati: a esempio su WilliamHill l'1 della formazione di Colantuono viene dato a 2,05 mentre il pareggio è quotato a 3,25 e per il 2 dell'Avellino viene proposta una vincita pari a 3,50 volte la posta in palio. Bet365 offre inoltre una quota di 2,00 per l'Over (almeno tre gol complessivamente segnati dalle due squadre) e di 1,80 per l'Under (non più di due reti).

