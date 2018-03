Sassuolo Spal/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sassuolo-Spal: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

11 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Sassuolo-Spal, LaPresse

Sassuolo-Spal, diretta dal signor Doveri di Roma, domenica 11 marzo alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A 2017-2018. Scontro diretto per la salvezza con le due squadre quartultime a quota ventitré punti. Non poteva essere più da thrilling il derby emiliano del Mapei Stadium, col Sassuolo comunque raggiunto la settimana scorsa dalla Spal solo per il tragico rinvio del match dei neroverdi per la tragica scomparsa di Davide Astori, mentre la Spal aveva giocato e vinto il sabato contro il Bologna in un'altra sfida tutta emiliana dall'elevato tasso agonistico. Gli estensi sono reduci da due vittorie consecutive, ed è la prima volta che acccade nel corso di questa stagione: questi sei punti rappresentano un'iniezione di fiducia fondamentale per gli uomini di Leonardo Semplici che in questo momento sarebbero salvi, senza dimenticare comunque che il Crotone terzultimo così come il Verona hanno una partita in meno.

Motivo per cui battere il Sassuolo consentirebbe ai ferraresi di innalzare quantomeno la quota salvezza e rilanciarsi ulteriormente nella corsa verso la permanenza nella massima categoria anche per la prossima stagione. Il grosso problema per la compagine di Iachini è l'attacco, solamente 15 gol per il Sassuolo che di conseguenza ha il peggior attacco della Serie A, un po' come l'Empoli dodici mesi fa: poi i toscani retrocessero, gli emiliani sperano di evitare questo triste destino e di allungare di almeno un'altra stagione l'esperienza nella massima categoria, culminata con la qualificazione all'Europa League nell'estate del 2016. Occhio al duello a distanza tra Babacar e Antenucci, che in questo momento rappresentano per le due squadre i due terminali offensivi di riferimento.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv esclusiva del match prevista per gli abbonati Sky sul canale 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL

Il Sassuolo padrone di casa schiererà Consigli in porta, Peluso e Acerbi al centro della difesa mentre Adjapong a destra e il brasiliano Rogerio a sinistra saranno gli esterni di fascia della retroguardia. A centrocampo spazio al terzetto composto da Mazzitelli, Magnanelli e Missiroli mentre nel tridente offensivo si mioveranno Ragusa, Politano e il senegalese Babacar, considerando l'assenza di Berardi espulso nel match contro la Lazio e dunque squalificato. Risponderà la Spal con Meret estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta da Vicari, dal brasiliano Felipe e dal polacco Cionek. A centrocampo lo sloveno Kurtic sarà affiancato da Viviani e Grassi, mentre Lazzari si muoverà da esterno sulla corsia laterale di destra e a sinistra ci sarà il croato Simic, vista l'assenza di Mattiello per squalifica. In attacco spazio ad Antenucci al fianco di Paloschi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli invariati per le due formazioni, con Iachini che schiererà il Sassuolo con il 4-3-3 e Semplici che risponderà con un 3-5-2 per la Spal. All'andata il Sassuolo è passato di misura a Ferrara grazie ad una rete di Politano nel primo tempo. Le due squadre non si affrontavano in campionato dalla stagione 2005/06, quando entrambe militavano in Lega Pro. Il Sassuolo ha vinto il 14 febbraio 2006, con il punteggio di due a uno, l'ultimo precedente casalingo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla sfida al Mapei Stadium vedono i padroni di casa favoriti con quota per il successo interno proposta al raddoppio da William Hill, mentre Bwin offre a 3.30 la quota relativa al pareggio e Unibet fissa a 4.20 la quota per il successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Bet365 propone a 2.14 la quota relativa all'over 2.5 e a 1.66 la quota relativa all'under 2.5.

