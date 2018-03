Sicula Leonzio-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Catania, LaPresse

Sicula Leonzio-Catania verrà diretta dal signor Volpi di Arezzo, va in scena domenica 11 marzo alle ore 18.30 e sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Derby siciliano più equilibrato di quanto si potrebbe pensare, stando almeno ai precedenti stagionali. Di sicuro dopo la bufera dello zero a cinque subito a Monopoli, il Catania ha saputo rialzarsi e mantenere viva la rincorsa al Lecce capolista del girone C di Serie C, battendo in casa il Siracusa di misura in un altro difficile derby siciliano e mantenendosi a sette punti di distanza dai salentini primi della classe, ma con una partita disputata in meno. La Sicula Leonzio è stata invece sconfitta tre a zero da una Juve Stabia in grande forma nell'ultima sfida disputata in campionato, ma si mantiene comunque a sette punti di distanza dalla zona play out e l'obiettivo della salvezza diretta sembra sempre a portata di mano per la matricola del calcio siciliano. Che si è già tolto lo sfizio di battere in trasferta nel match d'andata la blasonata squadra del capoluogo. Un avvertimento chiaro per un Catania che non può più permettersi cali di tensione, e che se il Lecce non fosse scivolato a sorpresa contro la Juve Stabia considererebbe forse già chiuso il discorso per la promozione diretta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO CATANIA

Queste le probabili formazioni del match. La Sicula Leonzio scenderà in campo con Narciso in porta, Pollace sull'out difensivo di destra e Squillace sull'out difensivo di sinistra, mentre Aquilante e Camilleri si muoveranno come difensori centrali. A centrocampo spazio a Davì, Esposito e Marano, titolari nel terzetto schierato dal primo minuto, mentre nel tridente offensivo saranno scelti Foggia, Arcidiacono e Bollino. Risponderà il Catania con il croato Bogdan, Aya e Marchese titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Pisseri. A centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Mazzarani, Lodi e Biagianti, mentre Semenzato sarà l'esterno laterale di destra e Porcino sarà invece il laterale di fascia mancino. In attacco confermato il duo offensivo con Ripa e lo sloveno Barisic schierati dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente al 4-3-3 della Sicula Leonzio risponderà il 3-5-2 del Catania. Le due squadre si sono già affrontate due volte nel corso di questa stagione: il 21 ottobre scorso all'andata in campionato la matricola ha battuto i giganti, in un derby che ha visto la Sicula imporsi con il punteggio di due a uno, reti di Squillace e Bollino e Catania capace solo di accorciare le distanze nel finale con Bogdan. Il Coppa Italia, il 13 agosto del 2017, Catania invece vincente tre a due, con la Sicula Leonzio avanti due a zero con le reti di Arcidiacono e Bollino, ma poi raggiunta e superata dai gol rossoazzurri di Curiale, Pozzebon e Russotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 3.75 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da William Hill. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 1.95 da Bwin. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.12 e 1.63 da Unibet per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

