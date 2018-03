Siracusa Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 11 marzo 2018.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Siracusa-Casertana, LaPresse

Siracusa-Casertana, diretta dal signor Fiorini di Frosinone, domenica 11 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della ventinovesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. L'ultima sconfitta di Catania ha segnato ancora un'altalena di risultati e di emozioni per il Siracusa, che quest'anno pur mantenendosi costantemente nelle zone d'alta classifica nel girone C di Serie C, non riesce a cogliere il definitivo salto di qualità. Sarà molto importante per la formazione aretusea riprendere il filo della vittoria contro una Casertana che da alcune partite ha trovato però il trend di risultati rincorso da molto tempo, con i campani che pareggiando in casa del Monopoli nello scorso turno di campionato hanno portato a cinque la loro serie di risultati utili consecutivi, riuscendo così a mantenere sei punti di vantaggio rispetto alla zona play out nella quale erano invischiati fino a poche settimane fa.

Per essere definitivamente tranquilla alla Casertana servirà una continuità che i rossoblu non sono riusciti a trovare per tutto il girone d'andata. Il Siracusa sta invece sbagliando negli scontri diretti di alta classifica, con due sconfitte negli ultimi due impegni esterni di campionato contro il Matera, che ha superato proprio la settimana scorsa i siciliani al quarto posto in classifica, e contro il Catania secondo della classe. Per emergere nel gruppo delle prime sei, sarà necessario trovare un altro passo in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento al portale o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA CASERTANA

Le probabili formazioni che si scontreranno allo stadio De Simone di Siracusa: i padroni di casa siciliani giocheranno con Tomei tra i pali, Daffara sull'out difensivo di destra e Liotti sull'out difensivo di sinistra, mentre Altobelli e Giordano sono i due difensori centrali. A centrocampo spazio per l'argentino Spinelli e Palermo come playmaker arretrati, mentre gli incursori offensivi saranno De Silvestro, Parisi e Catania alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bernardo. Risponderà la Casertana con Forte a difesa della porta e una difesa a tre formata da Meola, Lorenzini e il ceko Polak. D'Anna avrà il compito di presidiare la fascia destra, mentre l'esterno mancino laterale sarà Pinna. De Rose, Romano e Carriero si muoveranno per vie centrali sulla mediana, mentre l'argentino Alfageme farà coppia con Turchetta sul fronte offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente Siracusa e Casertana si affronteranno rispettivamente con il 4-2-3-1 per quanto riguarda i siciliani ed il 3-5-2 per quanto riguarda i campani. All'andata il Siracusa è passato a Caserta con una rete di Scardina nel secondo tempo, con i siciliani che hanno vinto anche l'ultimo precedente disputato in casa contro la Casertana, due a uno il 5 aprile 2017 con le reti di De Silvestro e Catania su rigore, con i campani che avevano momentaneamente ottenuto il pareggio con Giorno.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per la partita vedono i bookmaker considerare i siciliani favoriti, con vittoria interna quotata 2.25 da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 3.10 la quota relativa al pareggio e l'eventuale vittoria esterna dei campani viene invece quotata 3.20 da William Hill. Per quanto riguarda i gol realizzati, Unibet offre le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.54.

