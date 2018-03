Sudtirol Renate/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 11 marzo 2018.

11 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Sudtirol-Renate, LaPresse

Sudtirol-Renate, partita che viene diretta dal signor Moriconi di Roma 2, si gioca domenica 11 marzo 2018 alle ore 14.30 ed è una delle sfide che aprono il programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Nell'ultima giornata di campionato il Sudtirol ha fermato in casa sul pareggio la capolista Padova, dando seguito alla precedente vittoria ottenuta, sempre in casa, contro il Pordenone. Risultati importanti che hanno portato gli altoatesini al sesto posto nella classifica del girone B di Serie C appaiati alla Triestina, mentre dall'altra parte la caduta libera del Renate sembra non volersi arrestare. A San Benedetto del Tronto i brianzoli hanno incassato la loro sesta sconfitta consecutiva, ormai mantenendo un solo punto di vantaggio al confine della zona play off, e vedendo ormai la zona play out lontana solamente sette punti. Impensabile fino a pochi mesi fa, ma il campionato del Renate è ormai lontanissimo dagli standard del girone d'andata, ed il Sudtirol dalla sua proverà ad approfittare del momento in cui arriva questo confronto diretto per crescere ancora in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL RENATE

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Druso di Bolzano. Padroni di casa schierati con Offredi in porta e una difesa a tre composta dal croato Erlic, da Sgarbi e dal francese Vinetot. A centrocampo Broh, Berardocco e Fink si muoveranno per vie centrali, mentre l'esterno di fascia destra sarà Tait e l'esterno di fascia sinistra sarà invece Frascatore. In attacco spazio al ghanese Gyasi affiancato a Costantino. Risponderà il Renate con Di Gregorio in porta e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Anghileri, Di Gennaro, Teso e Vannucci. A centrocampo spazio a Simonetti, Pavan e Palma, mentre nel tridente offensivo si muoveranno Finocchio, Gomez e Lunetta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto nella sfida tattica tra le due formazioni saranno il 3-5-2 per il Sudtirol ed il 4-3-3 per il Renate. Il match d'andata è terminato con un pareggio zero a zero così come gli ultimi tre confronti ufficiali in campionato tra le due compagini, compresa l'ultima sfida disputata a Bolzano il 14 novembre 2015. All'11 ottobre 2014 risale l'ultima vittoria, per due a uno, del Renate sul campo del Sudtirol, gol decisivi di Scaccabarozzi e Gavazzi per i brianzoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna offerta a 1.91 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da Bet365. La vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 4.10 da Bwin. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.75 e 1.38 da Unibet per quanto riguarda rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

