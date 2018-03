Super G Kvitfjell/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del mondo di sci uomini)

Diretta Super G Kvitjfell: info streaming video e tv dell'ultima prova di specialità prima delle finali di Are. Sarà ancora dominio norvegese sulla neve di casa?

11 marzo 2018

Si accenderà oggi a Kvitfjell l’ultimo appuntamento con il Super G maschile per la Coppa del mondo: settimana prossima infatti sono già previste le finalissime di Are, ultime banco di prova che chiuderà questa eccezionale stagione dello sci. Ecco quindi che tutti i protagonisti della disciplina, dai norvegesi fino allo squadrone austriaco, vera sorpresa della stagione, tornano sulla neve norvegese, dopo le emozioni offerte alle Olimpiadi Invernali di Pyengochang 2018: il campione olimpico Mayer riuscirà quindi a riaffermarsi mettendo in crisi il dominio Jansrud-Svindal?

INFO STREAMING VIDEO E TV. COME SEGUIRE LA PROVA

La partenza del primo atleta nel Super G a Kvitfjell è in programma alle ore 10.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com).

I NOMI PIU’ ATTESI

Considerando che ormai siamo al penultimo appuntamento della stagione della Coppa del mondo, vediamo bene che i protagonisti più attesi oggi in pista per il Super g di Kvitfjell non possono che essere proprio coloro che si stanno contendendo gli ultimi punti validi per la Coppa di specialità. Ecco quindi che sulla neve di Lillehammer sarà ancora duello tra Norvegia e Austria. A fare gli onori di casa saranno Kjetil Jansrud e Aksel Lund Svindal, mentre i primi avversari potrebbero essere gli austriaci Kriechmayer, Raichelt e pure Max Franz. Non impossibile poi l’inserimento di qualche outsider: l'addio prematuro di Peter Fill alla stagione della Coppa del mondo complica però le prospettive italiane, visto che lo sciatore di Bressanone era il vincitore in carica qui a Kvitjfell nella precedente edizione della Coppa del mondo di sci.

