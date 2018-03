Teramo Santarcangelo/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Teramo Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sarà scontro salvezza nel girone B di Serie C

11 marzo 2018 Fabio Belli

Teramo, sfida interna col Santarcangelo (foto LaPresse)

Teramo-Santarcangelo, diretta dal signor Miele di Torino, domenica 11 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa alla ventinovesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Sarà scontro salvezza fra Teramo e Santarcangelo, con i padroni di casa reduci però da uno dei più clamorosi risultati della stagione, il due a zero inflitto a domicilio alla capolista Padova. Biancoscudati penalizzati dall'espulsione di Trevisan dopo mezz'ora, ma il Teramo ha saputo approfittarne alla grande andando in gol con Terracino e Graziano nella ripresa e portando a casa tre punti d'oro in chiave salvezza. Dall'altra parte il Santarcangelo sembra essere entrato in un nuovo momento di crisi, nonostante il calendario vivesse una fase particolarmente aspra e ci fosse comunque da aspettarsi un momento di difficoltà.

Tre sconfitte consecutive contro Padova, Reggiana e Sambenedettese hanno riportato al penultimo posto in classifica i romagnoli nel girone B di Serie C, a tre punti proprio dal Teramo e dalla prosettiva della salvezza diretta. Una sfida importante dunque per le sorti di entrambe le formazioni, col Santarcangelo che in questo campionato ha vinto finora solamente due volte in trasferta, a Gubbio il 3 settembre e a Pordenone lo scorso 22 dicembre, stesso giorno dell'ultima vittoria in casa del Teramo, contro il Fano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la partita Teramo Santarcangelo in diretta tv, ma soltanto in diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it, acquistando la partita come evento singolo o con un abbonamento al portale.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO SANTARCANGELO

Allo stadio Bonolis di Teramo scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa abruzzesi schierati con Bifulco in porta e una difesa a tre composta da Milillo, Caidi e Speranza. A centrocampo Sales si muoverà sulla corsia laterale di destra e Ventola sulla corsia laterale di sinistra, mentre Ilari e Graziano si muoveranno al centro della mediana. In attacco, la punta centrale ivoriana Gondo completerà il tridente offensivo, affiancato da Sandomenico e Terracino. Risponderà il Santarcangelo con Bastianoni estremo difensore e una difesa a tre con Maini, Briganti e il croato Lesjak schierati dal primo minuto. A centrocampo linea a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Toninelli, Dalla Bona, Di Santantonio e Bussaglia. Spoljaric sarà il trequartista in appoggio a Cappellini e all'altro croato Strkalj, titolari nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 3-4-3 del Teramo ed il 3-4-1-2 del Santarcangelo, scelte tattiche delle due formazioni che comunque non trascurano una vocazione offensiva. Il match d'andata in Romagna è terminato con un pari ricco di gol, due a due con le reti messe a segno da Piccioni su rigore e Dalla Bona per il Santarcangelo e da Ilari e Fratangelo per il Teramo. Uno a uno anche nell'ultimo precedente giocato in abruzzo, con Teramo e Santarcangelo che hanno pareggiato nei loro ultimi quattro confronti ufficiali. Il 14 febbraio 2015 vittoria per tre a due del Teramo con gol di caidi, Lapadula e Donnarumma in quella che è stata l'ultima vittoria degli abruzzesi in casa contro i romagnoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le scommesse sul match indicano le quote dei bookmaker favorevoli alla vittoria interna del Teramo, quotata al raddoppio da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al pareggio, mentre William Hill alza fino a 3.75 l'eventuale successo esterno della formazione romagnola. Over 2.5 e under 2.5 vengono invece quotati rispettivamente 2.20 e 1.60 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.