Tirreno Adriatico 2018/ 5^ tappa streaming video e diretta tv: orario, percorso, vincitore (oggi 11 marzo)

11 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Tirreno Adriatico 2018: 5^ tappa (LaPresse)

La Tirreno Adriatico 2018 ci propone oggi la sua quinta tappa Castelraimondo Filottrano di 178 km. Dopo l’arrivo in salita di ieri, oggi sarà un’altra giornata molto importante per questa edizione della Tirreno Adriatico, sia dal punto di vista strettamente tecnico, con il Muro di Filottrano che potrà emettere altri verdetti importanti per la classifica, sia perché ogni appassionato di ciclismo leggendo il nome ‘Filottrano’ capisce subito che l’arrivo nella località marchigiana sarà un omaggio a Michele Scarponi, morto quasi un anno fa in un incidente stradale. Un percorso spettacolare sarà l’ideale per ricordare un attaccante come Scarponi: la partenza avrà luogo da Castelraimondo alle ore 11.50, mentre l’arrivo è previsto a Filottrano fra le ore 16.00 e le 16.30, al termine di una frazione tutta marchigiana che attraverserà le province di Macerata e Ancona.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2018

L’appuntamento in diretta tv con la quinta tappa della Tirreno Adriatico 2018 sarà a partire dalle ore 13.45 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e poi dalle ore 15.30 in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. Per gli abbonati però è da segnalare anche la diretta tv a partire dalle ore 15.15 su Eurosport 2 e di conseguenza lo streaming garantito da Eurosport Player e pure da Sky Go e Premium Play, essendo i canali di Eurosport visibili su entrambe le piattaforme.

CASTELRAIMONDO FILOTTRANO: PERCORSO 5^ TAPPA TIRRENO ADRIATICO 2018

Come abbiamo già accennato, il percorso della Castelraimondo Filottrano sarà molto interessante e caratterizzato da numerosi saliscendi. Dopo i primi 45 km quasi tutti in leggera discesa, ecco il primo Gpm di giornata, una salita breve ma impegnativa verso Montelupone (km 49,9), sia pure attraverso strade normali e non il celebre Muro già affrontato in altre occasioni. Poco dopo, ecco il traguardo volante di Morrovalle al km 58,5, poi si arriva sulla costa e ci sarà un tratto pianeggiante caratterizzato dal secondo traguardo volante di giornata, collocato al km 84,9 a Porto Recanati, subito prima della zona del rifornimento ufficiale. In seguito però ricominceranno gli strappi: prima la salita verso Castelfidardo, poi quella verso Osimo (anche se solamente quest’ultima classificata come Gpm) ed infine si arriverà al momento decisivo della tappa. Si affronterà una prima volta il Muro di Filottrano per giungere sulla linea del traguardo, dove inizierà un giro di 16,1 km da ripetere due volte, per un totale di tre salite sul Muro di Filottrano, caratterizzato da punte di pendenza massima fino al 16%. Da notare che nei primi due passaggi non si passerà sotto l’arrivo, ma a circa 500 metri svoltando a sinistra. All’ultimo giro si svolta a destra e si percorre l’ultimo tratto per raggiungere naturalmente lo striscione dell’arrivo, dove nuovamente si toccheranno pendenze fino al 10%. Da tenere presente anche la pavimentazione in porfido, che potrebbe causare qualche ulteriore difficoltà.

