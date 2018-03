Trento Verona/ Streaming video diretta tv: orario e risultato live (Play off Serie A1)

Diretta Trento Verona: info streaming video e tv. Si accendere gara 1 del quarto di finale dei play off scudetto più incerto sula carta: chi vincerà al Palatrento?.

11 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook)

Trento-Verona, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Daniele Rapisarda, è la partita in programma oggi domenica 11 marzo 2018 al Palatrento: fischio d’inizio atteso alle ore 18.00. Si accende oggi il primo turno di play off scudetto della Serie A1 di volley maschile: ecco infatti gara 1 su tre, al cui termine della serie si deciderà una delle semifinaliste per il titolo italiano della Superlega. Si capace quindi bene che la posta in gioco è altissima e vincere già oggi potrebbe davvero risultare fondamentale per raggiungere tale obiettivo. Difficile però fare un pronostico: se infatti Trento vanta una storia e un palmares invidiabile ma va anche detto che gli scaligeri si sono rivelati più costanti nei risultati in stagione, recuperando anche parecchie soddisfazioni dal doppio impegno in Europa. Discontinui invece i ragazzi di Lorenzetti, non impeccabili anche nelle ultime settimane nella competizione continentale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida per i play off tra Trento e Verona, in programma alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video garantita tramite il sevizio gratuito offerto sul portale raiplay.it.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto questo non sarà un match dall'esito poi così scontato e benchè manchino sulla carta altri due incontri per decidere la semifinalista per i play off scudetto, un successo già oggi potrebbe risultare più che determinante. Il pronostico è però apertissimo: sulla carta infatti si sfidano al Pala trento la quarta e la quinta miglior classificata della regular season della Superlega.Da una parte ecco quindi trento, quarta a quota 51 punti e di ritorno da un pesante KO con Monza nell'ultimo turno: dall'altra abbiamo gli scaligeri, che hanno chiuso l'anno ad appena una distanza di lunghezza sui ragazzi di Lorenzetti e con il successo rimediato con Piacenza. A complicare la previsione della vittoria pure i ruolini identici osservati in campionato con 18 vittorie e 8 sconfitte a testa e pure l'opportunità di vivere uba coppa europea, dove entrambe sono ancora in gioco: chi vincerà gara 1?

