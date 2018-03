Triestina Vicenza/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

11 marzo 2018 Fabio Belli

Vicenza, trasferta a Trieste (foto LaPresse)

Triestina-Vicenza, diretta dal signor Miele di Torino, domenica 11 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà un faccia a faccia tra nobili decadute nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Con l'ultimo pari casalingo senza reti contro il Bassano, la Triestina ha ottenuto il suo quinto risultato utile consecutivo. Un passo lento ma costante quello degli alabardati, che ha permesso loro di restare nel vivo della zona play off del girone B del campionato di Serie C. Triestina sesta a pari punti con il Sudtirol, anche se nella zona medio-alta della graduatoria del raggruppamento le distanze sono molto ridotte e dunque il diritto di partecipare alla post season è tutt'altro che acquisito.

Al momento la Triestina vanta cinque punti di vantaggio su un Vicenza che sta pensando soprattutto a costruire una salvezza diretta che potrebbe agevolare anche il rilancio societario del club. Tante le difficoltà per i biancorossi che hanno tenuto botta in classifica, pur perdendo alcuni match sfortunati come quello contro la capolista Padova o quello del 23 febbraio scorso, ultimo impegno disputato finora in campionato dalla formazione veneta, perso contro la Reggiana. Un Vicenza brillante ma un po' sterile offensivamente, potrebbe essere un vantaggio per una Triestina che ha un rendimento difensivo vicino alle migliori del campionato, ma che deve tenere conto del fatto che il Vicenza in trasferta è reduce da tre vittorie consecutive.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la partita Triestina Vicenza in diretta tv, ma soltanto in diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it, acquistando la partita come evento singolo o con un abbonamento al portale.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA VICENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. I padroni di casa della Triestina schiereranno Boccanera tra i pali e una difesa a quattro con Libutti terzino destro, Pizzul terzino sinistro e lo sloveno Codromaz e Lambrughi centrali difensivi. A centrocampo spazio a Porcari, Coletti e Bracaletti, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Bariti, il ghanese Mensah e il marocchino Arma. Risponderà il Vicenza con Valentini a difesa della porta, Bianchi sull'out difensivo di destra e il macedone Jakimovski sull'out difensivo di sinistra, mentre Magri e Milesi saranno i due centrali della retroguardia. Romizi, Tassi e Giorno saranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre in attacco ci sarà De Giorgio, schierato in posizione di trequartista, ad ispirare la manovra offensiva del duo Ferrari-Comi.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente col 4-3-3 per quanto riguarda la Triestina e con il 4-3-1-2 per quanto concerne il Vicenza. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Romeo Menti, è terminato con il punteggio di tre a uno per i giuliani con reti di Bracaletti e Petrella (doppietta), col Vicenza che ha accorciato le distanze con Comi su rigore. L'ultimo precedente a Trieste risale ai tempi in cui entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie B, berici vincenti di misura in trasferta grazie a una rete messa a segno da Elvis Abbruscato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote delle agenzie di scommesse per il match vedono gli alabardati favoriti per la vittoria interna, quotata 1.75 da Unibet, mentre Bwin offre a 3.30 la quota relativa al pareggio e William Hill alza fino a 4.50 la quota per la vittoria fuori casa dei berici. I gol realizzati nel corso della partita vengono quotati secondo Bet365 a 2.25 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.62 per quanto concerne l'under 2.5.

