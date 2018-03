Video/ Arzachena Carrarese (1-3): highlights e gol della partita (Serie C 29^ giornata)

Video Arzachena Carrarese (1-3): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie C. Tavano in tripletta firma il trionfo della squadra toscana.

Video Arzachena Carrarese (LaPresse)

La Carrarese vince 1-3 in trasferta contro l’Arzachena. Nel primo tempo i toscani chiudono la contesa con la tripletta di Tavano (di cui uno su rigore). Inutile la rete nel secondo tempo di Nuvoli. La Carrarese conquista l'intera posta in palio e sale a quota 40 punti. L’Arzachena cercherà il riscatto nel derby contro l’Olbia.

SINTESI PRIMO TEMPO

Arzachena in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Ruzzittu, in difesa Varricchio, Baldanzeddu, Piroli e Arboleda. In mediana Lisai, Casini e Nuvoli, tra le linee Curcio, in supporto di Vano e Sanna. Silvio Baldini risponde con il 4-3-2-1. In porta Borra, linea difensiva formata da Tentoni, Murolo, Ricci e Baraye. In mediana Agyei, Rosaia e Tortori. In avanti Tavano e Bentivegna, poco dietro Biasci. Fermata per offside una buona occasione per l'Arzachena. Il tiro di Sanna viene comunque parato da Borra. Il portiere ospite, poco dopo, deve superarsi sul tiro ravvicinato di Curcio, seguente al colpo di testa di Vano. Erroraccio del numero 10 sardo. Risposta immediata della Carrarese. Murolo si avventa sul tiraccio di Tortori e di sinistro calcia a rete, ma trova una grande opposizione di Ruzittu. Gara molto fallosa, l'arbitro è costretto ad intervenire diverse volte. Al 24esimo la Carrarese trova un penalty per fallo di Lisai su Tortori. Tavano trasforma il rigore calciando alla destra di Ruzittu che intuisce, ma non arriva sul pallone. Reazione sarda affidata a Curcio: doppia finta e destro a giro che Borra para facilmente. L'Arzachena non riesce a smuovere la retroguardia toscana. Ennesimo fuorigioco intanto fischiato a Vano che spesso si fa sorprendere oltre la linea dei difensori. Al 36esimo la Carrarese va vicina al raddoppio con Accursio Bentivegna che calcia da fuori area, ma non trova la porta. Il gol dello 0-2 arriva comunque, qualche istante dopo. Lancio lungo di Tortori, controllo sontuoso di Tavano che di sinistro supera Ruzittu in uscita firmando la doppietta. Primo cartellino giallo della partita, Biasci si lascia andare ad inutili proteste verso il direttore di gara. Nel finale di primo tempo Tavano sforna la tripletta. Azione tambureggiante di Baraye che arriva sul fondo e serve un assist facile, facile per Tavano che di piatto firma lo 0-3. Secondo ammonito della Carrarese: Baraye stende l'avversario con un fallaccio. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Doppio cambio per entrambi gli allenatori. Tra le fila dei padroni di casa rimangono negli spogliatoi Lisai e Baldanzeddu, rilevati da Musto e Sbardella. Baldini toglie gli ammoniti: Biasci lascia il posto a Coralli. Fuori anche Baraye sostituito da Possenti. Subito una chance per il neo entrato Coralli, che calcia fuori il pallone del potenziale 0-4. Primo ammonito anche per l'Arzachena: Piroli. Conclusione angolata di Tortori, Ruzittu vola per avitare il gol. Altro cambio per la Carrarese: esce capitan Tavano ed entra Vitturini. Baldini poco dopo toglie Rosaria e fa entrare Vassallo. Al 60esimo l'Arzachena accorcia. Nuvoli calcia dall'interno dell'area, Borra pasticcia: palla sul palo e poi in gol. La squadra di casa prova a riaprire la partita, ma la Carrarese si difende con ordine. Mister Giorico effettua un'altra sostituzione: esce Vano ed entra Bertoldi. Al 77esimo Borra si esalta su un tiro centrale di Musto. Grande parata per il portiere ospite. Terzo ammonito per la formazione di mister Baldini: cartellino giallo anche per Tortori. Ultimo cambio per la Carrarese: esce Tortori ed entra Cais. Nel finale non succede granchè. Ammonizione anche per Tentoni che trattiene l'avversario per la maglia. Le due squadre non riescono a combinare azioni d'attacco, causa l'eccessiva stanchezza. Prima del fischio finale viene ammonito pure Sbardella.

