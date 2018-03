Video/ Cesena-Carpi (0-0): highlights della partita (Serie B 30^ giornata)

Video Cesena Carpi (0-0): highlights della partita di Serie B per la 30^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Manuzzi che si è risolto con un nulla di fatto.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Video Cesena Carpi (LaPresse)

Al Manuzzi sono scese in campo Cesena e Carpi per la trentesima giornata di Serie B 2017-18: le due squadre alla fine si sono accontentate del pareggio evitando di farsi male, il match si è concluso sul punteggio di 0-0 dopo novanta minuti tutt'altro che emozionanti, anzi: se potessero gli spettatori che hanno assistito alla partita si farebbero rimborsare il biglietto, e in quel caso non gli si potrebbe dar facilmente torto. Facciamo veramente una tremenda fatica a raccontare gli episodi salienti perché di fatto non ce ne sono stati, a meno che non si voglia riportare per dovere di cronaca l'infortunio di Mbakogu che poco prima della mezz'ora del primo tempo è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Il suo sostituto, Saric, impegna Fulignati anche se da posizione ottimale poteva sicuramente angolare meglio il tiro. Nella ripresa continua a regnare la noia con le due squadre incapaci di rendersi pericolose e portare a termine una singola azione d'attacco, a ridosso del novantesimo ci prova Laribi sfiorando l'incrocio dei pali, dall'altra parte gli uomini di Calabro non riescono a concretizzare le ripartenze con Fulignati che non deve nemmeno impegnarsi più di tanto per mantenere il clean sheet. Alla fine Cesena e Carpi escono dal campo con un punto in tasca, anche se probabilmente non sanno che farci: i padroni di casa restano appena sopra la zona play-out ma ancora in ballo nella lotta per rimanere in Serie B anche la prossima stagione, gli ospiti perdono ulteriormente contatto dalla top 8 e ora si ritrovano a -5 dal Perugia anche se martedì prossimo il Carpi recupererà la partita con il Perugia che non si era giocata a causa dell'ondata di gelo e neve che qualche settimana fa ha paralizzato non solo l'Italia del pallone.

LE DICHIARAZIONI

Ecco cosa ha dichiarato Fabrizio Castori, allenatore del Cesena, nella conferenza stampa che si è tenuta nel dopo gara: "Questo pareggio non è da buttar via, soprattutto al termine di una settimana in cui siamo scesi in campo tre volte, invece abbiamo chiuso in crescendo a conferma che i ragazzi hanno una buona condizione. Non ho voluto fare turn-over rispetto alla gara di martedì perché reputo che gli undici scesi in campo dal primo minuto siano quelli che stanno meglio in questo momento rispetto ad altri. È stata una particolare emozione sfidare il Carpi dove ho lasciato un pezzo di cuore".



Le parole di Antonio Calabro, tecnico del Carpi: "Con un po' più di attenzione nel curare la fase offensiva forse ce l'avremmo fatta a vincere, anche perché gli avversari non è che abbiano avuto molte chance per segnare. Siamo stati penalizzati dagli infortuni di Melchiorri e Mbakogu, le loro defezioni mi hanno costretto a riorganizzare l'assetto tattico e inoltre i ragazzi in campo hanno dovuto dare più del 100% per sopperire alle loro assenze. La cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente l'atteggiamento, nel finale abbiamo pagato la stanchezza ed è per questo motivo che non siamo più riusciti a ripartire".





