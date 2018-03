Video/ Cremonese-Cittadella (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata)

Video Cremonese Cittadella (1-1): highlights e gol della partita di Serie B che si è conclusa in parità: Iori risponde a Juanito Gomez che aveva trasformato un calcio di rigore.

11 marzo 2018 Stefano Belli

Video Cremonese Cittadella (LaPresse)

Prosegue il momento difficile della Cremonese la cui ultima vittoria in campionato risale allo scorso 20 gennaio, nelle ultime 8 giornate la squadra di Tesser ha raccolto solamente 5 pareggi, l'ultimo nella sfida interna contro il Cittadella che si è conclusa sul punteggio di 1-1. Un risultato comunque prestigioso - anche se poco utile in chiave classifica - per i grigiorossi, infatti la formazione di Venturato ha il miglior rendimento in trasferta e lontano dal Tombolato i veneti si sono rivelati un osso durissimo per tutte le squadre che li hanno ospitati. I padroni di casa devono comunque mangiarsi le mani per non essere riusciti a strappare i tre punti nonostante i due calci di rigore concessi dall'arbitro Sacchi: il primo sacrosanto per l'uscita scriteriata di Alfonso che travolge Juanito Gomez all'interno dell'area di rigore, l'estremo difensore del Cittadella si fa perdonare parando il tiro dagli undici metri di Brighenti. Decisamente più generoso il secondo poiché Salvi aggancia Cinaglia appena fuori dall'area e a rigor di regolamento il direttore di gara doveva assegnare la punizione al limite, invece prende un abbaglio e indica il dischetto. Stavolta è Juanito Gomez a battere il rigore, Alfonso indovina l'angolo ma non basta, palla in rete e Cremonese in vantaggio. Ci vuole comunque ben altro per scoraggiare gli uomini di Venturato che nella ripresa assediano l'area di rigore avversaria fino a ristabilire l'equilibrio con Iori che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina trafigge Ujkani. Nell'ultimo terzo di gara entrambe le squadre cercano il bottino pieno, Alfonso e Ujkani fanno il loro dovere in mezzo ai pali negando il gol rispettivamente a Vido e Scappini, nel finale prevale la stanchezza che rende meno fluide le manovre e a quel punto sia Tesser che Venturato devono accontentarsi a malincuore del punticino che non consente al Cittadella di agganciare momentaneamente l'Empoli al secondo posto in classifica mentre la Cremonese resta fuori dai play-off.

LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di Roberto Venturato, allenatore del Cittadella: "Il secondo rigore a favore della Cremonese era inesistente, non so come abbia fatto l'arbitro a darglielo. Abbiamo provato a vincere ma abbiamo trovato di fronte un avversario molto aggressivo che ci ha messo in difficoltà, a differenza delle altre gare non siamo stati capaci di imporre il nostro gioco. Siamo stati comunque bravi a reagire dopo lo 0-1, purtroppo gli errori degli arbitri non si possono cancellare, cerchiamo di essere sereni sotto questo punto di vista e di guardare il lato positivo del pomeriggio: l'ottima prestazione nel secondo tempo. Nel complesso partita equilibrata e pareggio giusto".



Il commento di Attilio Tesser, tecnico della Cremonese: "Abbiamo letteralmente dominato nel primo tempo, credo siano stati i nostri migliori quarantacinque minuti della stagione. Nella ripresa il Cittadella ci ha messo in difficoltà e su calcio d'angolo ci hanno punito. Sull'1-1 la partita è diventata più equilibrata e ci hanno pensato i portieri a far sì che il punteggio non cambiasse più fino al triplice fischio. La prestazione da parte dei giocatori non manca anche se ritrovare la vittoria ci aiuterebbe a ritrovare ottimismo e fiducia nelle nostre capacità. Purtroppo non stiamo raccogliendo quanto seminiamo, meriteremmo di avere molti più punti in classifica, i tanti infortuni ci hanno pesantemente penalizzato".





