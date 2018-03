Video/ Giana Erminio Livorno (0-2): highlights e gol della patita (Serie C 29^ giornata)

Video Giana erminio Livorno (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie C. I granata tornano a vincere grazie a Murilo.

Video Giana Erminio Livorno (LaPresse)

Il Livorno espugna il Città di Gorgonzola vincendo 0-2 in casa della Giana Erminio. Decide il match la doppietta di Murilo. Vittoria preziosa per i labronici, che salgono così a quota 54 in classifica, riacciuffando il primo posto in attesa che scenda in campo la Robur Siena. Sempre 36 invece i punti della Giana.

SINTESI PRIMO TEMPO

Giana Erminio in campo con il 4-4-1-1. Tra i pali Sanchez, in difesa Perico, Bonalumi, Montesano e Foglio. A centrocampo da destra verso sinistra Chiarello, Greselin, Marotta e Iovine. In attacco Okyere in supporto di Bruno. Il Livorno risponde con il 4-3-3. In porta Pulidori, linea difensiva composta da Perico, Borghese, Gonnelli e Franco. In mediana Valiani, Bruno e Kabashi mentre in avanti troviamoo Murilo, Montini e Manconi. A dirigere il confronto è il sig. Daniel Amabile di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Biasini e Luca Bianchini, entrambi della sezione di Cesena. Padroni di casa in maglia a strisce biancazzurre e calzoncini bianchi, ospiti in tenuta amaranto. Tentativo di Foglio dal cuore dell'area, il corpo di Valiani fa muro e la palla termina in angolo: primo corner del match, in favore dei lombardi. Buona idea della Giana. Iovine chiama palla sulla destra, Chiarello lo serve, ed ecco che il numero 5 crossa perfettamente in mezzo per Bruno: bello l'anticipo sul diretto marcatore, ma l'incornata è da dimenticare. Guizzo Livorno. Da un calcio piazzato conquistato da Valiani, va alla battuta Murilo: palla alle stelle. Al 16esimo il Livorno rischia. Sciagurato rinvio del portiere livornese, Pulidori, con la sfera intercettata da Iovine che prova il tocco sotto col destro, ma l'estremo difensore riesce a smanacciare, bloccando poi la sfera sulla ribattuta di Okyere. Alla mezzora gli alabardati riescono a sbloccare il risultato. Uno sbadato rinvio di Perico è intercettato da Franco, che allarga col mancino dove è appostato Murilo, che si infila di testa tra Foglio e Sanchez, in uscita a vuoto. A questo si aggiunge il grave errore di posizionamento della retroguardia biancazzurra e per l'attaccante amaranto è un gioco da ragazzi segnare il gol del vantaggio. Potrebbe essere questa l'ultima chiamata per Sanchez, decisamente sottotono nelle ultime gare, e in costante ballottaggio con Taliento. Dopo lo 0-1 la Giana Erminio prova a reagire ma sbatte contro il muro livornese. Okyere cerca Bruno ma Borghese è in costante anticipo. Il primo tempo si chiude con i toscani avanti di un gol.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici, in campo gli stessi 22 del primo tempo. Nel frattempo Manconi commette un'irregolarità su Sanchez, buttando a rete una palla che il portiere aveva fatto sua. Ovviamente rete non convalidata. Ci prova Bruno. L'incornata dell'attaccante va però leggermente alta sopra l'incrocio del secondo palo. Da posizione molto angolata, ci prova pure Murilo, che tanta di finalizzare a rete una palla giocata personalmente. La sfera va però alta sopra la traversa. Occasione Giana al 58esimo. Pregevole gesto tecnico di Perico, imbeccato da Iovine, ma il sinistro del difensore fa la barba all'incrocio dei pali. Intervento in ritardo di Perico su Chiarello: scatta il giallo per il difensore toscano. Termina la gara di Manconi, richiamato in panchina da Sottil, che opta per la prima sostituzione: al suo posto va Doumbia. Al 66esimo il Livorno raddoppia. Montini riesce ad anticipare Montesano, ma Murilo si fa vedere e si infila tra il difensore gianese e Degeri, e insacca a rete sul palo di Sanchez. Prova ad aumentare il peso offensivo mister Albè, che manda in campo Perna. Gli fa spazio Degeri. Prova ad aumentare il peso offensivo mister Albè, che manda in campo Perna. Gli fa spazio Degeri. Finisce anche la gara di Murilo, al suo posto va Bresciani: seconda sostituzione voluta da Sottil. Gara bloccata, la Giana fatica a cambiare passo e il Livorno si sta limitando a gestire il match. Ci prova Montesano dagli sviluppi di un calcio piazzato, ma la palla va di poco alta sopra la traversa. Al posto di Foglio, Perico e Chiarello entrano Greselin, Capano e Seck. Doppio cambio nel Livorno. Pedrelli rileva Valiani mentre Vantaggiato subentra a Montini. Vittoria sicura per il Livorno.

