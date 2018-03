Video/ Palermo Frosinone (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata)

Video Palermo Frosinone (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Alla compagine siciliana basta la rete di Gnahore firmata al 47' del match.

Video Palermo Frosinone (LAPRESSE)

Il Palermo stende 1-0 il Frosinone al Barbera grazie al gol in apertura di secondo tempo realizzata da Gnahorè. Vittoria preziosa contro una rivale diretta nella corsa alla promozione. Grazie a questi 3 punti i rosanero si riprendono il terzo posto toccando quota 50 punti. Il Frosinone, in attesa della partita Empoli – Virtus Entella, resta per il momento al primo posto. Nel prossimo turno Frosinone – Salernitana e Novara – Palermo. Tedino schiera il Palermo con il 3-4-2-1. In porta Pomini, in difesa Dawidowicz, Struna e Bellusci. A centrocampo da destra verso sinistra Rispoli, Jajalo, Gnahoré e Rolando. In avanti Coronado e Nestorovski assieme a La Gumina. Modulo speculare per Moreno Longo. Tra i pali Vigorito, retroguardia composta da Brighenti, Ariaudo e Terranova. Fascia destra occupata da Matteo Ciofani, in mezzo al campo Maiello e Chibsah mentre a sinistra c'è Beghetto. In attacco Ciano, Dionisi e Daniel Ciofani. Arbitra il signor Riccardo Pinzani.

SINTESI PRIMO TEMPO

Subito avanzata del Palermo con Gnahoré, palla per Nestorovski che prova a calciare dal limite ma trova la respinta di un giocatore del Frosinone. Calcio di punizione per il Frosinone battuto da Ciano, palla sul limite dell'area allontanata di testa da Struna. Il primo vero squillo del Palermo arriva al quarto minuto di gioco. Coronado serve Nestorovski al limite, tiro di prima intenzione col mancino che Vigorito blocca senza difficoltà. Chance del Palermo con Struna, palla in profondità per La Gumina che però perde la sfera con Chibsah. Palermo vicinissimo al vantaggio al 23esimo. Sugli sviluppi della punizione la palla si infrange sulla barriera, Bellusci ripropone in mezzo dove il francese colpisce di testa. Grande risposta di Vigorito che alza in corner. Altro episodio dubbio in area sugli sviluppi del corner, stavolta a cadere in area è Rispoli. Ancora una volta per Pinzani non è rigore. Chibsah è il primo ammonito dell'incontro. Intervento da dietro ai danni di Bellusci. Poco dopo rischia tantissimo Chibsah che già ammonito stende Rolando in velocità. Pinzani lo grazia, ma l'intervento sembrava da giallo. Brivido per il Frosinone. Matteo Ciofani con un cambio di gioco colpisce Nestorovski in area, ma il macedone non ha il tempo di stopparla e la sfera termina sul fondo. Il macedone al 33esimo viene servito da Rispoli e conclude a botta sicuro: palo pieno. Cartellino giallo anche per Bellusci, primo ammonito tra le fila rosanero. Arriva la risposta del Frosinone. Calcio d'angolo battuto da Ciano sul secondo palo dove Dionisi colpisce di testa e trova la risposta di Pomini che mette ancora in corner. Nel finale Pomini salva i rosanero. Straordinario il portiere del Palermo che in ben tre occasioni salva il risultato. Prima sulla conclusione di Ciano, poi su Dionisi e infine su Chibsah.

SINTESI SECONDO TEMPO

In campo gli stessi ventidue del primo tempo, né Tedino né Longo hanno effettuato cambi. Il Palermo riparte forte e sblocca il risultato subito con Gnahorè. Bellissima triangolazione tra il francese e La Gumina, palla di ritorno per Gnahoré che da pochi passi batte Vigorito. Risponde subito il Frosinone con un tiro in diagonale del numero otto, Maiello. Pomini respinge. Al 50esimo arriva il primo squillo del capitano ciociaro del secondo tempo. Daniel Ciofani si fa trovare sul primo palo, colpisce di testa ma trova solo l'esterno della rete. Calcio di punizione in favore del Frosinone per un fallo di Gnahoré su Ciano. Protesta Tedino che viene richiamato dall'arbitro. Altro ammonito nell'incontro, si tratta di Matteo Ciofani. Riecco La Gumina. Altro affondo dei rosanero, cross dalla destra di Dawidowicz, la sfiora La Gumina che calcia di poco a lato. Primo cambio per il Frosinone: dentro Paganini, fuori Matteo Ciofani. Ci prova Jajalo. Potente conclusione dalla distanza del mediano bosniaco, palla che sfiora l'incrocio dei pali. Risponde il Frosinone con Ciano. Il numero 28 sfrutta l'indecisione di Dawidowicz e calcia di prima intenzione, trovando una deviazione. Corner per i ciociari. Palermo un po' schiacciato nella propria metà campo in questa fase. Secondo cambio per il Frosinone: fuori Ciano, dentro Citro. Primo cambio per il Palermo: fuori Rolando, dentro Szyminski. Break del Palermo con Coronado che con un numero salta un avversario e serve Gnahoré che prova la conclusione dalla lunga distanza, ma senza impensierire Vigorito. Giallo per perdita di tempo a Nestorovski. Ultimo cambio per il Frosinone: fuori Chibsah, dentro Gori. Dall'altra parte entra Murawski al posto di Frosinone. All'84esimo il Palermo sfiora il raddoppio. Bellissima ripartenza dei rosanero avviata da La Gumina, palla sulla destra per Rispoli che crossa in mezzo, velo di Gnahoré e tiro di prima intenzione di Coronado che Vigorito mette in corner. Ultimo cambio per il Palermo: fuori Coronado, dentro Trajkovski. Sono 3 le sconfitte nelle ultime 6 giornate per il Frosinone.

