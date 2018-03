Video/ Pescara Parma (1-4): highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata)

Video Pescara Parma (1-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Che trionfo per la squadra dei ducali, ospiti all'Adriatico.

Il Parma stravince a Pescara grazie a quattro reti firmate da Calaiò nel primo tempo e da Ceravolo, Gagliolo e Scavone nella ripresa, a nulla è valso il gol realizzato da Bunino per gli abruzzesi che regalano un pessimo esordio al nuovo mister Epifani. Inizia meglio la formazione di casa che sfiora il vantaggio già al 7' quando Brugman ha tentato una gran conclusione dai venticinque metri che è uscita dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali. A sorpresa però al 10' arriva il vantaggio ospite che nasce da una lunga rimessa laterale di Gagliolo che ha pescato in area di rigore Baraye che dal fondo ha messo al centro verso Calaiò che anticipando il suo diretto avversario, ha segnato con un bel tiro di prima intenzione che non ha lasciato scampo a Fiorillo. Gli abruzzesi accusa il colpo e così al 24' rischiano addirittura di subire il raddoppio quando, sulla punizione di Dezi calciata sulla trequarti, Lucarelli ha colpito di testa da distanza ravvicinata costringendo Fiorillo ad un vero e proprio miracolo col quale è riuscito a deviare la palla oltre la traversa. La prima frazione si è così conclusa sul punteggio di 0 a 1, un vantaggio finora meritato dai ducali che hanno anche più volte sfiorato il raddoppio.

SINTESI SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. I padroni di casa sono rientrati cercando di imporre il proprio gioco ma senza però riuscire a creare pericoli concreti nella metà campo avversaria e così non successo nulla fino al 60' quando Bunino è subentrato al posto dell'evanescente Falco. Al 68' arriva anche il primo cambio per gli ospiti che hanno mandato in campo Ceravolo al posto di Calaiò. Non passa nemmeno un minuto e, al 69', Baraye lancia proprio Ceravolo tutto solo verso la porta di Fiorillo che supera con un preciso tiro dal limite dell'area di rigore. Al 72' arriva anche il tris: Ceravolo riceve palla in area di rigore e tenta una conclusione a giro che Fiorillo respinge però sui piedi di Gagliolo che da due passi non si fa pregare ed insacca il gol dello 0 a 3. Al 76' esce non proprio contentissimo capitan Lucarelli che ha lasciato il posto a Di Cesare. Al 79' arriva il gol della bandiera del Pescara che nasce da una bell'azione personale di Perrotta che dopo aver sfondato sulla destra crossa dal fondo trovando al centro Bunino che ha insaccato un potente tiro da distanza ravvicinata. I ducali però riescono a reagire immediatamente trovando il poker già all'83': stupendo triangolo tra Ceravolo e Dezi che ha crossato alla perfezione verso il secondo palo dove Scavone tutto solo ha insaccato di testa da distanza ravvicinata. All'85' ultimo cambio deciso da mister D'Aversa che ha fatto uscire Insigne ed inserendo Frediani. All'88' anche mister Epifani decide di giocarsi l'ultimo cambio gettando nella mischia Cappelluzzo al posto di Perrotta. Senza concedere nemmeno un minuto di recupero si è così conclusa questa sfida che permette al Parma di difendere il proprio posto nei playoff con la seconda vittoria esterna consecutiva conquistata contro una formazione che ha regalato un esordio piuttosto deludente al nuovo allenatore Epifani che in settimana era stato promosso dalla primavera alla prima squadra in seguito all'esonero di Zeman.

DICHIARAZIONI

Deluso per il tonfo interno subito dal suo Pescara contro il Parma mister Massimo Epifani ha così parlato in conferenza stampa: "Squadra non contratta ma timorosa. Molto male nel primo tempo. Leggermente meglio nella ripresa, il secondo gol irregolare ci ha dato una mazzata a livello psicologico. Dobbiamo ritrovare la serenità. Mi prendo tutte le responsabilità. I ragazzi devono stare tranquilli. Non ha funzionato la testa. Abbiamo subito il primo gol su un’azione che avevamo preparato. Non eravamo tranquilli. Ripeto, il responsabile sono io. Il problema non è il modulo. Si rigioca praticamente subito. Può essere un vantaggio. Abbiamo cambiato poco. Primo tempo molto male. Dobbiamo essere leggeri mentalmente”.

Soddisfatto dal successo del suo Parma in trasferta contro il Pescara mister Roberto D'Aversa ha così commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Ci eravamo ripromessi di guardare avanti e non indietro. Oggi abbiamo dato un'ottima interpretazione, sia dietro che davanti. Il risultato è giusto perché meritavamo questa vittoria. Nel girone d'andata siamo arrivati primi con un percorso di sei vittorie su otto gare. Dobbiamo fare il massimo ogni volta. Siamo qui per farlo. Il fondo l'abbiamo toccato dopo il ko di Empoli e dopo la fiducia della società mi ero promesso di resettare tutto, al pari degli altri. Ringrazio la proprietà di avermi dato la possibilità, da altre parti forse non stavo più allenando. I giocatori hanno bisogno di certezze e mi auguro di proseguire sui risultati. Oggi non era semplice, siamo stati bravi a sfruttare le loro difficoltà, visto che il cambio di allenatore poteva portare a stimoli nuovi".

