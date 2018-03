Video/ Prato Pro Piacenza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 29^ giornata)

Video Prato Pro Piacenza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata della Serie C. Ai lanieri basta la rete di Ceccarelli firmata al 58'.

Il Prato stende 1-0 in casa la Pro Piacenza grazie al gol siglato nel secondo tempo da Ceccarelli. Vittoria preziosa nella corsa alla salvezza. Grazie a questi 3 punti i toscani toccano quota 19 punti mentre gli emiliani restano a 31.

SINTESI PRIMO TEMPO

Prato in campo con il 4-3-3. Tra i pali Alastra, in difesa Ghidotti, Casale, Martinelli e Seminara. In mediana Bertoli, Gargiulo e Colli. In attacco Ceccarelli, Carletti e Piscitella. Pea risponde con il 4-4-2 proponendo due novità: rispetto alla gara di Cuneo Calandra e Cavagna prendono il posto di Paramatti e Barba. In porta Gori, difesa composta da Calandra, Battistini, Belotti e Ricci. A centrocampo da destra verso sinistra Aspas, La Vigna, Cavagna e Alessandro. In avanti Abate e Musetti. Arbitra l'incontro Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Rotondale de L'Aquila e Pietro Lattanzi di Milano. Il primo guizzo è del Prato ed arriva all'ottavo minuto. Il traversone dalla destra inganna Gori che esce a vuoto. Carletti batte a porta vuota ma Battistini salva la porta. Al 14esimo Carletti entra in area e cerca il diagonale rasoterra sul palo più lontano. Gori si distende e salva la propria porta. Rischiano i padroni di casa qualche minuto dopo. La Vigna con un super-scatto riesce a disturbare il rinvio di Alastra, toccando la sfera ma mandandola fuori per la fortuna dei locali.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio nell'intervallo: in campo gli stessi 22 protagonisti della prima frazione. Subito Carletti sugli scudi: tiro da fuori alto di un paio di metri. Ghiotta chance per il Prato al 50esimo. Ceccarelli ci prova direttamente su calcio da fermo da lontanissimo: legnata potente, con Gori che deve rifugiarsi in corner. Al 59esimo i toscani passano in vantaggio con Ceccarelli. Colli recupera un pallone sulla trequarti e serve Ceccarelli appostato sulla destra. Penetrazione in area e conclusione sul primo palo a tu per tu con Gori che stavolta non ci arriva: 1-0. Ghidotti stende Aspas e si becca il cartellino giallo. Risposta della Pro affidata a un missile di Cavagna dalla distanza, fuori non di molto. Primo cambio del match: in mediana i rossoneri inseriscono Barba al posto di Cavagna. I toscani sfiorano il bis. Scatenato Ceccarelli che se ne va in contropiede ma non inquadra la porta. Sostituzione tra i locali: in difesa Coccolo rileva Seminara. Un nervoso Aspas intanto strattona Bertoli per evitare il contropiede: fallo tattico e cartellino giallo. Negli ospiti in avanti out Abate e dentro Frick, a segno martedì nel recupero vincente in casa del Cuneo. Tra i locali spazio anche a Zucchetti per uno stanco Piscitella. Poco dopo entrano Orlando e Akammadu per Carletti e Ceccarelli. Nel finale il Prato gestisce bene e raccoglie i tre punti.

