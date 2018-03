Video/ Spezia Ternana (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata)

Video Spezia Ternana (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Al Picco si decide tutto nella prima frazione del match: i liguri vanno a 40 punti.

11 marzo 2018 Fabio Belli

Video Spezia Ternana (LAPRESSE)

La Ternana mette paura allo Spezia in una partita finita con il pareggio per 1-1, con il fanalino di coda della Serie B che mette in crisi uno Spezia che ancora una volta cade nelle contraddizioni tecniche con le quali ha dovuto fare i conti per tutto il campionato. Per la formazione ligure ottimo primo quarto d’ora, ma la Ternana è riuscita a controbattere alle fiammate avversarie e a portarsi in vantaggio al 28’ del primo tempo grazie a Finotto, che ha approfittato di una punizione battuta da Tremolada (che con le sue giocate ha messo in grande difficoltà la difesa spezzina) e con un preciso diagonale ha battuto il portiere di casa Di Gennaro, regalando un prezioso vantaggio ai rossoverdi. Che lo stavano mantenendo fino all’intervallo, fino a una dormita generale che al 44’ ha permesso a Forte di realizzare una rete da opportunista d’area di rigore, riportando in quota i padroni di casa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Ci si attenderebbe a questo punto un secondo tempo vibrante da parte dello Spezia, ma nulla di tutto questo accade, con i bianconeri che piazzano tanti cross nell’area umbra, ma hanno una sola vera occasione da gol nella ripresa, un colpo di testa di Pessina su cross di Lopez che si infrange sul palo, col portiere Sala ormai battuto. L’ultimo brivido però lo regala la Ternana: Di Gennaro raccoglie con le mani un retropassaggio, punizione a due in area per i rossoverdi ma Montalto non coglie l’attimo, mandando la sua conclusione a infrangersi sulla barriera. Le due squadre devono dunque accontentarsi di un punto a testa.

