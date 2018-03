Video/ Venezia Ascoli (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata)

Video Venezia Ascoli (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. A decidere la sfida al Penzo la rete di Geijo, firmata su rigore al 47'.

11 marzo 2018 Fabio Belli

Video Venezia Ascoli (LaPresse)

Tre punti d’oro per il Venezia di Pippo Inzaghi, che supera in casa l’Ascoli per 1-0, convincendo soprattutto nel secondo tempo. Una vittoria importante per i lagunari che compiono un passo avanti importante nella corsa ai play off del campionato di Serie B, resta difficile invece la situazione di un Ascoli sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. La partita è stata contratta soprattutto nel corso della prima frazione di gioco, tanto che ci sono state scintille anche tra gli allenatori Inzaghi e Cosmi. Tensione per un gioco che tardava a sbloccarsi, con occasioni da gol col contagocce e solo una punizione di Buzzegoli per l’Ascoli capace di far sussultare.

SINTESI SECONDO TEMPO

Serve una scossa ed arriva ad inizio ripresa: la trova il Venezia che dopo 2’ passa in vantaggio, guadagnando un calcio di rigore con Falzerano, mandato per le terre in area da Martinho. Geijo è implacabile dagli undici metri e la partita cambia, con l’Ascoli che non riesce più a difendere con disinvoltura e il Venezia più concreto, capace di sfiorare a più riprese il raddoppio. La più grande occasione per i veneti arriva al 22’, colpo di testa del solito Geijo e Agazzi capace di un grande intervento, con la parata del portiere ascolano decisiva grazie anche all’aiuto della traversa. Nei 20’ finali l’Ascoli tenta il tutto per tutto, ma l’espulsione di De Santis, che rimedia in successione due cartellini gialli a 9’ dal novantesimo, chiude di fatto anticipatamente la contesa, col Venezia che dimostra anche la sempre utile capacità di saper soffrire.

