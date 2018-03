Bassano Padova/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bassano Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Posticipo del lunedì d'alta classifica nel girone B di Serie C

12 marzo 2018 Fabio Belli

Padova in campo a Bassano del Grappa (foto LaPresse)

Bassano-Padova, diretta dal signor Proietti di Terni, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Punta sull'orgoglio dall'inaspettata sconfitta interna contro il Teramo, la capolista Padova va a far visita a una Bassano che, terzo in classifica ma con una partita in più disputata, vede il primo posto lontano nove lunghezze dopo il pari in casa della Triestina. In questo derby veneto il Bassano arrriva reduce da una rimonta comunque molto importante, considerando la falsa partenza della squadra. La Sambenedettese seconda è comunque lontana solamente una lunghezza (seppur anch'essa con una partita in meno disputata rispetto ai bassanesi) e le prospettive di rimonta sono importanti. Dopo un solo punto ottenuto nelle ultime due partite il Padova dovrà però lanciare uno squillo al campionato, per blindare definitivamente un primo posto per il momento non ancora in discussione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Bassano Padova sarà visibile in chiaro in diretta tv sul canale 57 del digitale terrestre (557 in HD) RaiSport, e anche in diretta streaming video via internet sul sito raisport.rai.it in chiaro oppure sul portale elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO PADOVA

Allo stadio Mercante di Bassano scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Bassano giocherà con Grandi in porta, Bortot schierato in posizione di terzino destro e Stevanin schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Pasini e Bizzotto giocheranno come centrali difensivi. A centrocampo spazio a Proia, Salvi e allo svizzero Botta, mentre Minesso e Venitucci sosterranno, avanzati come trequartisti, l'azione offensiva dell'unica punta di ruolo, il senegalese Diop. Risponderà il Padova con Bindi alle spalle di una difesa a tre in cui mancherà Trevisan, espulso per doppia ammonizione nel match contro il Teramo. Saranno schierati titolari Cappelletti, Salviato e Fabris, mentre i centrali di centrocampo saranno Pinzi, Serena e Bellemo. Contessa si muoverà sulla fascia destra, mentre l'esterno laterale mancino sarà Sarno. In attacco, spazio al tandem Gliozzi-Capello.

TATTICA E PRECEDENTI

4-3-2-1 ad 'albero di Natale' per il Bassano, mentre il Padova risponderà schierando un 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato, i biancoscudati si sono imposti di misura, uno a zero con un rigore trasformato da Capello. L'ultimo precedente a Bassano del Grappa è datato 5 novembre 2016 con la vittoria per i padroni di casa con il punteggio di due a uno, gol di Grandolfo e Bianchi col Padova che aveva solo momentaneamente riacciuffato il pareggio con una rete messa a segno da Russo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match sono di strettissima misura favorevoli alla capolista, con vittoria esterna quotata 2.50 da Bwin, mentre William Hill propone a una quota di 2.80 l'eventuale affermazione interna del Bassano. L'investimento sul pareggio viene invece moltiplicato per 3.00 da Bet365. Le quote sui gol realizzati nel corso del match vedono Unibet quotare 2.55 l'over 2.5 e 1.45 l'under 2.5.

