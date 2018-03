Corsa Champions League / Roma, Lazio, Inter e Milan: chi arriva tra le prime quattro con Napoli e Juventus?

Corsa Champions League: Roma, Lazio, Inter e Milan si lottano il terzo e quarto posto con la Juventus e il Napoli che si sono assicurate ormai le prime due posizioni in classifica.

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Corsa Champions League - La Presse

Il Milan torna in corsa per la Champions League, caricata dal gol di André Silva all'ultimo respiro col Genoa. Due punti strappati ai cugini dell'Inter hanno riacceso la lotta con un derby della Madonnina ancora da giocare. Al momento la squadra di Gennaro Gattuso si trova in sesta posizione a cinque punti dai cugini con la zona Champions League che invece dista sei punti. Lazio e Roma sono ancora molto lontane, ma ci sono dieci partite in cui tutto può succedere. Servirà grande attenzione e intelligenza nel lavorare per andarsi a prendere delle soddisfazioni molto importanti. Al momento l'Inter e il Milan però ci devono credere e devono iniziare a sbagliare il meno possibile anche se il calendario presenta non poche insidie come la sfida con la capolista Juventus che gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno a San Siro mentre i rossoneri andranno a sfidare all'Allianz Stadium.

LE ROMANE ALTALENANTI

Roma e Lazio stanno vivendo una stagione molto particolare. Al momento i giallorossi sono a 56 punti, 3 di più dei loro concittadini e ben 4 sull'Inter. La squadra era stata affidata in estate a Eusebio Di Francesco dopo un secondo posto che aveva comunque regalato poche possibilità di vincere il titolo all'allora tecnico Luciano Spalletti. La voglia di ricostruire non si è abbinata subito con i risultati e sono stati diversi i punti persi nel cammino che hanno reso impossibile competere con Juventus e Napoli. La vittoria con gli azzurri al San Paolo per 4-1 di otto giorni fa però ha regalato nuova consapevolezza e la voglia di blindare un posto in Champions League. Per la Lazio invece è stata una stagione iniziata con la grande sorpresa della Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus. Un successo inaspettato che ha fatto capire la voglia di un club pronto a fare cose importanti. Ciro Immobile capocannoniere ha trascinato i biancocelesti al quarto posto ma un punto raccolto nelle ultime due partite ha complicato il cammino.

JUVENTUS E NAPOLI IRRAGGIUNGIBILI

La classifica della Serie A ci dice al momento Juventus 71 e Napoli 70, le due squadre in questione lotteranno fino alla fine della stagione per vincere il titolo ma è impossibile che perdano le prime due posizioni. Questo perché la Roma che è terza è lontana ben quattordici punti dagli azzurri e in dieci partite dovrebbe succedere qualcosa di non pronosticabile per far verificare un sorpasso in testa. Per questo abbiamo già due squadre che sono praticamente qualificate alla prossima Champions League e vanno considerate praticamente al di fuori della corsa in questione. Si lotteranno lo Scudetto questo sì, con la Juventus che ha il primo set point della stagione mercoledì quando recupererà in casa la sfida contro l'Atalanta, rinviata per neve, e che permetterebbe alla squadra di Massimiliano Allegri di salire a +4 sugli azzurri. Con lo scontro in casa da disputare a fine aprile sarebbe per i bianconeri davvero un passo in avanti molto importante verso la vittoria del settimo Scudetto di fila.

