Grecia, presidente Paok in campo con la pistola/ Video, minaccia arbitro per gol annullato: “Carriera finita”

Grecia, presidente Paok in campo con la pistola: video. Minaccia l'arbitro per gol annullato: “Carriera finita”. Partita sospesa: ora il club greco e Ivan Savvidis rischiano grosso

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

Grecia, presidente Paok in campo con la pistola

Il derby tra Paok Salonicco e Aek Atene viene sospeso per invasione di campo, ma non è questo episodio a scandalizzare il mondo del calcio. La scena che nessuno avrebbe voluto vedere è quella del presidente Ivan Savvidis che entra in campo armato di pista, tenuta fortunatamente solo nella fondina. Cosa è accaduto esattamente in Grecia? Partiamo dall'episodio che ha scatenato il parapiglia allo stadio: al Paok, secondo in classifica a due punti di distanza dall'Aek, ma con una partita in meno, viene annullato un gol a pochi minuti dal termine. Un gol decisivo nella corsa per il titolo, ma quando l'arbitro ha annullato al 90' la rete dei padroni di casa la situazione è degenerata. Ivan Savvidis ha invaso in campo e con lui i tifosi. I giocatori dell'Aek sono scappati negli spogliatoi, aspettando indicazioni dalla polizia. Attimi di pura follia che portano alla sospensione della partita. Probabile che ora la federazione greca decida di assegnare la vittoria all'Aek, che si ritroverebbe a +5 con una partita in più, da vedere invece cosa accadrà a Ivan Savvidis.

IL PRESIDENTE DEL PAOK ENTRA IN CAMPO CON UNA PISTOLA

Anziché entrare in campo per calmare gli animi, invade il terreno di gioco armato di pistola. Si avvicina all'arbitro Kominis e lo minaccia mostrandogli l'arma inserita nella fondina attaccata al fianco. «La tua carriera è finita». In realtà finisce solo la partita. Il presidente dell'Aek Atene si impone infatti affinché la gara non riprenda, perché la sicurezza dei suoi giocatori non era più garantita. Il presidente del Paok invece viene accompagnato fuori dal campo dalla polizia. Doveva essere un bellissimo scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica, invece la situazione degenera al punto tale che la partita verrà ricordata per il suo folle epilogo. L'incubo dell'Aek Atene è proseguito ben oltre l'uscita dal campo di Savvidis, come ha raccontato il tecnico Manolo Jimenez: «Non abbiamo potuto lasciare lo spogliatoio, non avevamo l'autorizzazione per farlo. C'erano tutti i tifosi intorno e non era prudente», ha raccontato al Carrusel. Sulla vicenda della pistola del presidente del Paoli: «All'inizio non l'abbiamo vista, poi ce ne siamo accorti perché si è avvicinato all'arbitro facendogli vedere l'anca e la fondina. Loro volevano continuare a giocare, ma il nostro presidente si è rifiutato proprio per via di questa pistola. Deciderà la federazione, ma questa cosa va oltre i tre punti. Stanotte (ieri, ndr) non possiamo andare da nessuna parte, andremo via domani quando la polizia ci darà il permesso di farlo».

