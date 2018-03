Indian Wells 2018/ Diretta Venus Williams Serena Williams streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, nel torneo di tennis in California c'è grande attesa per il ventinovesimo derby in carriera tra le due sorelle Williams (12 marzo)

12 marzo 2018 Claudio Franceschini

Serena Williams sfida la sorella Venus a Indian Wells 2018 (Foto LaPresse)

Si prospetta una grande giornata quella di Indian Wells 2018, caratterizzata dall’ennesimo derby in famiglia: nel terzo turno del torneo californiano si sfidano, nella parte bassa del tabellone, Venus Williams e Serena Williams. Per una volta è la sorella maggiore ad avere una testa di serie o comunque a essere più avanti nel tabellone, come non succedeva da tanti anni: Serena è stata ferma per un anno avendo dato alla luce una figlia, è tornata a giocare - e già questo è incredibile - e ora può puntare al colpo grosso, ovvero la vittoria di un torneo importante dopo tutto il tempo che ha passato fuori dal circuito (e bisogna considerare che viaggia verso i 37 anni). Venus in questi anni ha dimostrato di saper tornare a grandi livelli, è tornata in Top 10 e ha giocato le Wta Finals ma negli ultimi incroci importanti contro la sorella è stata sempre battuta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Sono due gli appuntamenti con la diretta tv di Indian Wells 2018. Il torneo Atp (maschile) è infatti su Sky Sport 2 e Sky Sport 3, cno la televisione satellitare che lo trasmetterà per i suoi abbonati con la possibilità di attivare la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo Wta (femminile), dovete andare su SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, ma chi dovesse essere già sul decoder satellitare potrà selezionare il canale 224. La diretta streaming video, per seguire gli incontri su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è garantita visitando il sito www.supertennis.tv.

IL DERBY IN FAMIGLIA

L’ultima vittoria di Venus nel derby in famiglia risale all’agosto 2014: semifinale del Canada Open a Montréal, la sorella maggiore si era imposta con il risultato di 6-7 6-2 6-3. Quello fu il momento in cui ci si rese conto che Venus sarebbe potuta rientrare in grande stile dopo anni difficili; da allora però Serena ha vinto tre incroci, tutti negli Slam e in particolare l’ultimo, la finale degli Australian Open che ha consegnato alla sorella minore il Major numero 23. Adesso Venus arriva da favorita: è più in forma (logicamente) avendo giocato regolarmente in questo anno. Il tabellone sostanzialmente c’entra poco: la classifica di Serena è inevitabilmente crollata (numero 72) per i tanti punti persi dall’inattività, ma già in questi giorni la dominatrice delle ultime stagioni ha fatto vedere di poter alzare il suo livello di gioco. Per quello che conta i precedenti sono 17-11 a favore di Serena; ancora più impressionante il fatto che le due non si siano incrociate per tre interi anni (201-2012) e che la sorella minore sia di fatto rimasta imbattuta da inizio 2009 (Dubai) ad appunto metà 2014, dunque per cinque anni e mezzo durante i quali Serena ha vinto cinque match consecutivi.

LE ALTRE PARTITE

Gli altri match in calendario nella giornata del 12 marzo sono da seguire con interesse: nel torneo femminile giocano Elina Svitolina, testa di serie numero 4 e impegnata contro la sempre temibile Carla Suarez Navarro, e la numero 2 Caroline Wozniacki che dopo aver vinto gli Australian Open corre per un altro grande traguardo, e se la vede con Aliaksandra Sasnovich che ha fatto fuori a sorpresa Anett Kontaveit (la quale non riesce a fare il salto di qualità). Nel tabellone maschile invece il match da seguire è quello tra Tomas Berdych e Hyeon Chung: 11 anni di differenza tra i due, il giovane sudcoreano (semifinalista agli Australian Open) potrebbe diventare un giocatore simile a quello che è ancora il ceco, cioè solido e costante negli anni (la speranza per lui è di vincere qualcosa in più rispetto a un Berdych la cui bacheca è vuota di grandi titoli). Da seguire anche la testa di serie numero 5 Dominic Thiem che quest’anno non avrà più alibi e sarà davvero chiamato a fare il definitivo salto di qualità: per l’austriaco l’avversario è Pablo Cuevas, altro giocatore di grande continuità e sempre molto pericoloso in questi tornei.

© Riproduzione Riservata.