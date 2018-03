Inter, Brozovic/ "Io con Wanda Nara? Non è vero, ora querelo chi ha diffuso la notizia"

Inter, Brozovic: il centrocampista croato sottolinea come non ci sia stato niente tra lui e la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara. Sottolinea che è pronto a querelare chi ha diffuso tutto.

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Inter, Brozovic - La Presse

Si torna a parlare di Marcelo Brozovic e Wanda Nara con tantissimi rumors su una possibile relazione clandestina tra la moglie di Mauro Icardi e il calciatore croato dell'Inter. Il calciatore ha deciso allora di lasciar parlare il suo avvocato Danilo Buongiorno, che ha sottolineato all'Ansa: "Marcelo Brozovic contesta e smentisce in modo assoluto le false notizie diffuse nei giorni scorsi online su alcune testate giornalistiche italiane attinenti a Wanda Nara, moglie del suo compagno di squadra Mauro Icardi. Non c'è stato mai alcun rapporto tra Marcelo Brozovic e la Signora Wanda Nara. Vuole fare chiarezza sui responsabili che hanno messo in dubbio la propria correttezza morale e professionale e annuncia querele". Presto potrebbero arrivare ulteriori dettagli con Marcelo Brozovic che non ha assolutamente gradito quanto è stato detto alle sue spalle e che coinvolgono il capitano della squadra dove gioca.

LA STAGIONE DEL CROATO

Marcelo Brozovic torna d'attualità per le parole su Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, e non tanto per quanto fatto sul rettangolo verde di gioco. Non è di certo un buon momento per il croato che viene da una stagione in cui ha mostrato tanti bassi e davvero pochissimi alti. Tanto che nel calciomercato di gennaio scorso era stato a un passo dal lasciare Milano per andare a giocare con più continuità in un'altra squadra. In questa stagione Marcelo Brozovic ha collezionato 21 presenze mettendo a segno 3 reti e collezionando 4 assist in Serie A, oltre a 2 in Coppa Italia. Dopo l'arrivo di Rafinha poi lo spazio è ancora di più diminuito e il calciatore sembra finito ai margini della squadra allenata da Luciano Spalletti. Pare infatti ormai annunciata la cessione nel calciomercato estivo con le squadre inglesi e spagnole che torneranno a fargli molto presto la corte come appunto già capitato a gennaio.

© Riproduzione Riservata.