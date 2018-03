MotoGp 2018, Gigi Dall'Igna sulla Ducati / "Molto meglio di un anno fa", pronti per il Qatar?

MotoGp 2018, Gigi Dall'Igna sulla Ducati: direttore generale commenta il percorso della moto a pochi giorni dalla gara che si disputerà in Qatar e che aprirà la nuova edizione del Mondiale.

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

MotoGp 2018, Gigi Dall'Igna sulla Ducati - La Presse

Il direttore generale della Ducati Corse ha voluto esprimere le sue sensazioni a ormai pochissimo dall'inizio del MotoGp 2018. Gigi Dall'Igna ha sottolineato: "La gara spesso può cambiare tutto, ma vedo la Ducati davvero messa molto meglio della scorsa stagione. Alla fine dei test invernali di un anno fa c'erano più ombre che luci e non avevamo brillato davvero molto. Siamo tranquilli e fiduciosi ma rimaniamo con i piedi per terra". Sicuramente c'è grande entusiasmo, ma anche la consapevolezza che per raggiungere un risultato ci voglia costanza e la prova della pista che si differenzia sempre e comunque da ciò che avviene eni test. Dall'Igna comunque è positivo e ci tiene a ribadire: "Non penso che sarà un confronto a due, la Honda ovviamente è sempre forte e temibile, ma anche la Suzuki è cresciuta molto. La Yamaha può essere della partita".

DOMENICA RIPARTE IL MOTOMONDIALE

Ci siamo, il Motomondiale riparte domenica prossima. Veniamo da sei edizioni in cui si sono divisi le vittorie Marc Marquez con Repsol Honda e Jorge Lorenzo prima con Yamaha Facotry Racing e poi con Movistar Yamaha MotoGp. Anno dopo anno però la Ducati ha dimostrato di essere pronta a fare il salto di qualità. Nel 2007 è arrivato l'ultimo successo della Ducati con l'australiano Casey Stoner che guidava la Desmosedici GP7. Si riparte domani quando si correrà sul circuito di Losail in Qatar dove arriveranno le prime indicazioni che ci potranno far capire che stagione si vivrà. Di certo però c'è grande attenzione attorno alla Ducati che si propone di raccogliere un risultato molto importante, alla ricerca già dalla prima gara dal podio che rappresenterebbe una prima piccola conquista. Di certo però è ancora presto per fare il punto e servirà grande attenzione per vivere una stagione piena di successi.

