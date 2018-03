Napoli, Sarri: risposta sessista a giornalista/ Video: “Sei donna e sei carina, per cui non ti mando a...”

Napoli, Sarri: risposta sessista a giornalista, video. “Sei donna e sei carina, per cui non ti mando a...”, dice l'allenatore a Titti Improta di Canale 21. Anche l'Odg Campania all'attacco

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

Napoli, risposta sessista di Sarri a giornalista (Foto: LaPresse)

«Sei una donna e sei carina, per questo non ti mando a fare in ...». Risponde così Maurizio Sarri ad una domanda di Titti Improta, giornalista dell'emittente campana Canale 21 che aveva chiesto se lo scudetto fosse compresso per il Napoli dopo il pareggio con l'Inter. Ha aspettato un po' l'allenatore prima di rispondere, poi si è lasciato andare ad una clamorosa caduta di stile. Ed è subito polemica per la risposta sessista che ha dato ieri sera in conferenza stampa. Il video è diventato un caso sui social, dove una valanga di critiche si è riversata sul tecnico. Al termine della conferenza stampa però Sarri si è reso conto della sua uscita fuori luogo, quindi ha fatto chiamare la giornalista alla presenza del portavoce del Napoli, Nicola Lombardo, per chiederle scusa. «Mi ha chiesto se fossi permalosa e io gli ho risposto che non lo sono ma che lui non si può permettere di usare espressioni del genere. A quel punto Sarri si è scusato, dicendo di aver commesso un errore», ha dichiarato Improta, come riportato dall'Ansa.

SARRI, RISPOSTA SESSISTA A GIORNALISTA: ODG ALL'ATTACCO

L'Ordine dei Giornalisti della Campania ha commentato la vicenda della risposta sessista di Maurizio Sarri alla giornalista Titti Improta. «A telecamere spente Sarri si è poi scusato, ma rimane la gravità della sua risposta che segna non solo il gergo volgare dell'allenatore, ma il suo disprezzo verso la stampa e verso le donne», ha dichiarato Ottavio Lucarelli, presidente dell'Odg campana, come riportato dall'Ansa. Più che sessismo ci sembra una battuta mal riuscita, ma comunque deprecabile. Le scuse del tecnico sono state accettate, ma il caso sta assumendo proporzioni sempre più importanti. Il nervosismo di Sarri era apparso evidente già prima della conferenza stampa, quando è intervenuto in collegamento con gli studi di Premium Sport. Il conduttore Dario Donato era pronto a fargli una domanda sulla corsa scudetto, ma l'allenatore del Napoli ha sbottato: «Io non rispondo più a domande sulla Juventus! Se continui a chiedere di Inter-Napoli bene, altrimenti me ne vado!». Non essendo arrivata nessun'altra domanda nell'imbarazzo generale, Sarri ha interrotto il collegamento.

