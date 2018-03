Nazionale, Ancelotti / "Io ct dell'Italia? Ipotesi non lontana. Sul ritiro di Buffon dico che..."

Nazionale, Ancelotti: il tecnico ex Bayern, Real e Milan si sbilancia sul suo futuro e apre una porta all'Italia da commissario tecnico. Parole anche sul ritiro di Gianluigi Buffon.

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Nazionale, Ancelotti - La Presse

Carlo Ancelotti non respinge le voci sul suo possibile futuro da commissario tecnico della Nazionale azzurra anzi le conferma a La Gazzetta dello Sport: "Sono ancora sotto contratto col Bayern. La mia idea sarebbe di allenare tutti i giorni e solo per quello ho dei dubbi. La Nazionale però non è una ipotesi così lontana". Parole che quindi portano al secondo punto interrogativo riguardante gli azzurri. Il capitano Gigi Buffon davvero si ritirerà? Ancelotti non evita l'argomento: "Lo conosco e sarei più sorpreso se smettesse. Sono convinto possa continuare ancora. Sentendolo parlare mi sembra ancora molto motivato e presente. Gigi Di Biagio fa bene a contare su di lui". Parole importanti che ora lasciano davvero pochi dubbi sul fatto che proprio Carlo Ancelotti sarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia per un rilancio che diventa obbligatorio.

CARLETTO PROSSIMO CT

Gigi Di Biagio ha accettato di fare da traghettatore della nazionale azzurra, ma il futuro, almeno per il momento, non sarà suo. A giugno infatti dovrebbe arrivare l'annuncio del nuovo commissario tecnico della nazionale e il nome di Carlo Ancelotti rimane tra i favoriti nella rosa dei possibili eredi di Giampiero Ventura. Carletto è stato esonerato nella scorsa stagione dal Bayern Monaco e sembra pronto a tornare in pista. La Nazionale è una delle poche soddisfazioni che gli mancano visto che ha allenato in tutti i campionati europei più importanti da Juventus e soprattutto Milan in Italia, al Chelsea in Premier League, Paris Saint German in Ligue 1, Real Madrid in Liga e Bayern Monaco in Bundesliga. Che sia arrivato il momento di tornare a casa per guidare la squadra più importante del nostro paese? Dal 2006 l'Italia ha raccolto solo grandi delusioni, se si esclude un secondo posto agli Europei del 2012. E' ora di tornare a fare sul serio.

