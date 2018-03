Novara Brescia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

12 marzo 2018 Fabio Belli

Il Novara ospita il Brescia (foto LaPresse)

Novara-Brescia, diretta dal signor Chiffi di Padova, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma della trentesima giornata del campionato di Serie B. Novara sconfitto a Frosinone sabato scorso, mentre nel recupero a Perugia il Brescia è stato a sua volta costretto a cedere il passo, sconfitto due a zero dagli umbri. E così le due squadre restano pericolosamente vicine alla zona play out, occupata al quintultimo posto dal Novara, che se il campionato finisse ora dovrebbe disputare lo spareggio contro l'Entella per la permanenza in Serie B, e sulla quale i lombardi mantengono due lunghezze di vantaggio.

La continuità di rendimento in questa stagione non è stata il forte di nessuna delle due compagini, anche se soprattutto il Brescia, in particolare grazie alla vittoria di Foggia, aveva lanciato segnali di ripresa. Il Novara al contrario è reduce da tre sconfitte consecutive che lo hanno risucchiato nella zona pericolante della classifica, e per la formazione piemontese, già reduce da un cambio di allenatore, potrebbe diventare altrettanto pericolante anche la panchina di Di Carlo in caso di un ennesima sconfitta in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il match Novara Brescia sarà visibile in diretta tv collegandosi sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), con tutti gli abbonati Sky che potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA BRESCIA

Allo stadio Silvio Piola di Novara scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa piemontesi schiereranno Montipò tra i pali e una difesa a tre composta dal serbo Golubovic, dal danese Troest e da Mantovani. A centrocampo Casarini sarà affiancato in zona centrale da Moscati e da Maracchi, con Dickmann che sarà l'esterno laterale di fascia destra e Calderoni che sarà l'esterno laterale mancino. In attacco ci sarà il romeno Puscas a far coppia con Macheda. Risponderà il Brescia con Minelli in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Coppolaro, Somma, Meccariello e il brasiliano Curcio. Ndoj e lo svizzero Martinelli saranno impiegati come playmaker arretrati di centrocampo, i vertici avanzati sulla mediana saranno invece Furlan, Torregrossa e il guineano Embalo, alle spalle di Andrea Caracciolo unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà opposti il 3-5-2 di Mimmo Di Carlo nel Novara ed il 4-2-3-1 di Boscaglia nel Brescia. Per il Novara, vittoria a Brescia nel match d'andata di questo campionato, uno a zero con rete decisiva di Di Mariano. Il Brescia è passato invece nell'ultimo precedente disputato a Novara con il punteggio di tre a due, il 30 aprile del 2017 con reti decisive per le Rondinelle di Ferrante, Racine e Sbrissa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker puntano sul fattore campo per le scommesse sul match, con vittoria della compagine piemontese quotata 2.20 da William Hill, mentre Unibet alza fino a 3.20 la quota relativa al pareggio e fino a 3.60 la quota per l'eventuale vittoria in trasferta delle Rondinelle. Per Bet365, quota per l'over 2.5 fissata a 2.07 e quota per l'under 2.5 proposta a 1.72.

