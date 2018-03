Paralimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang: Manuel Pozzerle argento nello snowboard cross. Risultati 3^ giornata

Paralimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Manuel Pozzerle argento nello snowboard cross, per l'Italia è la terza medaglia. Risultati 3^ giornata, c'è anche l'hockey

12 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Paralimpiadi invernali Pyeongchang 2018 (LaPresse)

Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard cross alle Paralimpiadi invernali 2018 in corso a Pyeongchang. Terzo giorno di gare e terza medaglia per l’Italia, che va ad aggiungersi all’argento e al bronzo vinti nel weekend da Giacomo Bertagnolli con la guida Fabrizio Casal nello sci alpino. Stavolta ecco una soddisfazione nella stessa specialità di Michela Moioli, nuova campionessa olimpica e vincitrice anche della Coppa del Mondo: lo snowboard cross ci dà dunque soddisfazioni anche a livello paralimpico. La differenza principale è che qui si gareggia due alla volta, in un tabellone tennistico ad eliminazione diretta: Pozzerle agli ottavi ha eliminato il cinese Zhuo Chen, ai quarti il canadese Curt Minard e in semifinale l’americano Mike Minor, ma in finale ha dovuto inchinarsi all’australiano Simon Patmore, conquistando comunque un bellissimo argento. Peccato invece per Jacopo Luchini: dopo avere eliminato l’australiano Sean Pollard e l’austriaco Patrick Mayrhofer, era anch’egli arrivato in semifinale, dopo però è stato eliminato da Patmore, per poi essere sconfitto da Minor nella finale per il terzo posto.

PARALIMPIADI INVERNALI 2018: POZZERLE TERZA MEDAGLIA PER L’ITALIA, USA PRIMI NEL MEDAGLIERE

L’Italia può comunque sorridere, soprattutto se si pensa che a Sochi 2014 non conquistammo nemmeno una medaglia ed invece stavolta siamo già a quota tre (due argenti e un bronzo) dopo altrettanti giorni. Nel medagliere netto primo posto per gli Stati Uniti, che hanno conquistato sei medaglie d’oro, cinque d’argento e quattro di bronzo, mentre nessun’altra nazione ha vinto più di tre ori, quota alla quale troviamo Canada, Francia, Slovacchia, Ucraina e gli atleti paralimpici neutrali (NPA), sigla che indica gli atleti russi autorizzati a partecipare nonostante il loro comitato paralimpico sia sospeso, proprio come a livello olimpico. Per l’Italia in questo lunedì 12 marzo ci sarà ancora un appuntamento significativo: alle ore 11.00 italiane infatti inizierà la partita degli azzurri del Para ice hockey contro la Svezia, ultima partita della fase a gironi che in caso di vittoria promuoverebbe alla semifinale la nostra squadra.

