Probabili formazioni/ Manchester United Siviglia: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Manchester United Siviglia: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti a Old Trafford. José Mourinho ha qualche problema in difesa, dubbi per Montella

12 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Manchester United Siviglia, Champions League (Foto LaPresse)

Manchester United Siviglia, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di martedì 13 marzo: a Old Trafford è tutto ancora in equilibrio, perchè la partita di andata giocata tre settimane fa si è conclusa sul risultato di 0-0. Dunque, il calcolo per la qualificazione è semplice: chi vince vola ai quarti di finale, con il pareggio festeggerebbe il Siviglia (in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta) a meno che non siano ancora reti bianche, cose che inevitabilmente porterebbe ai tempi supplementari. Favorito resta comunque lo United, che arriva anche bene alla sfida avendo battuto il Liverpool nel fine settimana; il Siviglia invece è caduto in casa contro il Valencia. Vediamo immediatamente quali sono i dubbi e le certezze che i due allenatori si trascinano alla vigilia di una partita così importante per il prosieguo della stagione, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Manchester United Siviglia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Manchester United Siviglia sarà trasmessa esclusivamente sui canali del digitale terrestre: appuntamento dunque per i soli abbonati, che potranno seguire la partita di Champions League su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Ovviamente, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità della diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Premium Play, anche questa riservata ai soli abbonati alla piattaforma Mediaset Premium.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED SIVIGLIA

LE SCELTE DI MOURINHO

Qualche defezione in difesa per José Mourinho, che non può fare il turnover che avrebbe sperato; al centro dello schieramento dovrebbe essere confermato Smalling mentre al suo fianco il favorito resta Lindelof, con Antonio Valencia (capitano) e Ashley Young che giocheranno come terzini lasciando Darmian un’altra volta in panchina. A centrocampo potrebbe recuperare in tempo Pogba, assente sabato pomeriggio; non dovesse farcela, il più accreditato per prenderne il posto sarebbe ancora McTominay (favorito su Fellaini), con Matic che chiaramente ha ancora il suo posto in mediana. Tante possibilità invece nel reparto offensivo, dove chiaramente Romelu Lukaku sarà la prima punta: Alexis Sanchez verso la conferma e con lui dovrebbero trovare posto anche Lingard e Rashford, da valutare le condizioni di Martial che sarà titolare se starà bene (eventualmente anche Juan Mata resta un’alternativa valida per affrontare questa partita).

I DUBBI DI MONTELLA

Perdendo contro il Valencia, Vincenzo Montella ha praticamente detto addio al quarto posto e allora, in attesa della finale di Coppa del Re, se la gioca in Champions: la sua linea difensiva dovrebbe nuovamente prevedere Jesus Navas schierato a destra con Escudero dall’altra parte, in mezzo invece Lenglet potrebbe fare coppia con Mercardo (in porta ci sarà Sergio Rico). In mediana invece tutto confermato con la qualità di Ever Banega al fianco della capacità di recuperare palloni di N’Zonzi; anche il tecnico italiano ha poi vari dubbi sulla trequarti, dove Franco Vazquez ha quotazioni in crescita e dunque potrebbe essere in campo in posizione centrale, con Sarabia largo a sinistra e Muriel in ballottaggio con Joaquin Correa per occupare l’esterno dall’altro lato del campo. A differenza dell’andata, Ben Yedder dovrebbe essere in campo: il sacrificato dunque dovrebbe essere proprio Muriel.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED SIVIGLIA: IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): 1 De Gea; 25 A. Valencia, 12 Smalling, 2 Lindelof, 18 A. Young; 31 Matic, 6 Pogba; 14 Lingard, 7 A. Sanchez, 19 Rashford; 9 R. Lukaku

A disposizione: 20 S. Romero, 36 Darmian, 3 Bailly, 39 McTominay, 27 Fellaini, 8 Mata, 11 Martial

Allenatore: José Mourinho

Squalificati: -

Indisponibili: Rojo, Daley Blind, Ibrahimovic

SIVIGLIA (4-2-3-1): 1 Sergio Rico; 16 Jesus Navas, 25 Mercado, 5 Lenglet, 18 Escudero; 10 Banega, 15 N’Zonzi; 17 Sarabia, 22 F. Vazquez, 11 J. Correa; 9 Ben Yedder

A disposizione: 13 David Soria, 6 Carriço, 51 Mesa, 14 G. Pizarro, 24 Nolito, 20 Muriel, 99 Sandro Ramirez

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.