Probabili formazioni/ Roma Shakhtar Donetsk: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Roma Shakhtar Donetsk: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti all'Olimpico. Di Francesco se la gioca con i migliori, dubbio tra Perotti ed El Shaarawy

12 marzo 2018 Redazione

Roma Shakhtar Donetsk va in scena alle ore 20:45 di martedì 13 marzo: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018 potrebbe consegnare all’Italia del calcio la seconda squadra qualificata ai quarti, dopo la Juventus. I giallorossi ripartono dalla sconfitta per 2-1 subita in Ucraina, in rimonta; un risultato che certamente andrà ribaltato e che richiede una vittoria, ma anche un semplice 1-0 basterà per superare uno scoglio complicato. La squadra di Eusebio Di Francesco è in salute e ha nelle corde il risultato; tuttavia ovviamente bisognerà onorare a fondo l’impegno, perchè sicuramente gli ucraini di Paulo Fonseca hanno maggiore esperienza internazionale e lo hanno dimostrato fino a questo momento. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare in campo le loro due squadre allo stadio Olimpico per una partita davvero delicata e importante, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Shakhtar Donetsk.

Una buona notizia per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire Roma Shakhtar Donetsk in diretta tv anche in chiaro: l’appuntamento è infatti su Canale 5, e di conseguenza anche sul portale Video Mediaset senza costi aggiuntivi. Gli abbonati al digitale terrestre potranno invece avere accesso alla sfida dell’Olimpico sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, con il servizio di diretta streaming video che come sempre sarà garantito dall’applicazione Premium Play, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

La Roma dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo: l’unico dubbio se vogliamo riguarda il centrocampo, dove come sempre Lorenzo Pellegrini e De Rossi (entrambi in gol venerdì sera) si giocano una maglia al fianco di Strootman nell’ormai collaudato 4-2-3-1 di Eusebio Di Francesco. Rispetto alla netta vittoria contro il Torino il tecnico ritrova Fazio e Dzeko, che erano entrambi squalificati; il primo chiaramente giocherà al centro della difesa ripristinando la coppia con Manolas, il secondo guiderà l’attacco posizionandosi un passo avanti alla linea dei trequartisti, dove Cengiz Under e Nainggolan sono certi del posto. La maglia di esterno sinistro sarà di uno tra El Shaarawy e Perotti: probabilmente il secondo, che magari ha meno gol nei piedi ma svolge un lavoro eccellente e fondamentale in termini di qualità. Dunque come sempre vedremo la solita Roma; Florenzi farà gli straordinari sulla corsia destra nella posizione di terzino, dall’altra parte del campo opererà Kolarov. In porta c’è Alisson, che sta continuando nella sua ottima stagione e anche martedì sera spera di dare il suo contributo alla causa.

Se Di Francesco ha ormai individuato la sua formazione tipo, Paulo Fonseca non è da meno: il suo Shakhtar Donetsk cambia raramente pelle nelle partite di Champions League e come sempre punta tantissimo sulla colonia brasiliana. Anche il tecnico portoghese ha un dubbio: in difesa si giocano una maglia Kryvtsov, che è stato titolare all’andata, e Ordets. L’altro centrale sarà sicuramente l’esperto Rakitskiy, a destra ci sarà Butko (Srna infatti è ancora sospeso per essere risultato positivo all’antidoping lo scorso settembre) mentre a sinistra Ismaily è in netto vantaggio sulla concorrenza. Dalla cintola in su, al netto di problemi fisici da parte di qualche titolare, le scelte sono fissate: Fred e Stepanenko formano la cerniera di metà campo a protezione dell’assetto difensivo e in grado di fare raccordo con i trequartisti. Qui c’è Taison in posizione centrale, con Marlos e Bernard che aumentano la qualità della squadra partendo dagli esterni (da valutare le condizioni del numero 10, eventualmente Kovalenko e Dentinho sono pronti a dargli il cambio (più il secondo, che ha caratteristiche simili essendo un esterno). La prima punta come sempre sarà Facundo Ferreyra, in gol anche all’andata e autore di tre reti in questa Champions League.

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 30 Gerson, 14 Schick, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 2 Butko, 4 Kryvtsov, 44 Rakitskiy, 31 Ismaily; 8 Fred, 6 Stepanenko; 11 Marlos, 7 Taison, 10 Bernard; 19 F. Ferreyra

A disposizione: 26 M. Shevchenko, 18 Ordets, 59 Zubkov, 34 Petryak, 21 Alan Patrick, 74 Kovalenko, 9 Dentinho

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: Srna

Indisponibili: Malyshev

