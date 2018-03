Risultati Viareggio Cup 2018/ Classifiche aggiornate e diretta live score (oggi 12 marzo)

Risultati Viareggio Cup 2018: classifiche aggiornate e diretta live score delle partite del primo gruppo A in campo oggi 12 marzo. Chi registrerà il migliro esordio nell'edizione?.

12 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione dell'Empoli primavera (LaPresse)

Si apre oggi lunedì 12 marzo la prima giornata della Vareggio Cup 2018: il classico torneo di inizio primavera che vede in campo 40 formazioni primavera tra club italiani e stranieri, che animeranno i campi della toscana. Il via con la prima fase preliminare a gironi è previsto oggi e sarà un lungo percorso fino al tabellone finale della finalissima attesa il prossimo 28 marzo al Bresciani di Viareggio. Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva il programma per oggi. Dobbiamo però ricordare che oggi scenderanno in campo solo i match previsti per il gruppo A: sono infatti due gruppi da 5 gironi l’uno (a sua volta saranno 4 squadre per ogni girone) che si alterneranno in questa prima fase preliminare.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Andiamo quindi avvedere nel dettaglio che cosa ci offre il calendario della prima giornata della Viareggio Cup: saranno quindi i primi 5 gironi ad essere protagonisti in questo lunedì, con match distribuiti secondo diverse fasce orarie. Partendo dal girone 1 vediamo subito che i due match previsti avranno inizio entrambi alle ore 15.00: sarà quindi Empoli-Entella e la Rappresentativa della serie D contro il Livorno. Per il girone 2 invece che alle ore 14.30 avrà inizio la partita tra Spezia e Abuja: alle ore 15.15 si accenderà la sfida tra Sassuolo e il Bruges. Nel girone 3 infine segnaliamo che alle ore 15.00 avranno inizio i due incontri previsti dal calendario e quindi Inter-Leichardt e la sfida tra Parma e Salernitana.

GLI ULTIMI GIRONI

Volendo ora completare il programma nella prima giornata del turno preliminare vediamo che nel girone 4 alle ore 17.15 avrà inizio la partita tra Sampdoria e Partizan Belgardo: alle ore 20.30 ecco primo match serie della Viareggio Cup 2018 la sfida tra Venezia e Pisa. Per chiudere ecco poi i due incontri previsti oggi per il girone 5: a dare il via sarà la sfida tra Perugia e Paganese attesa a Lido di Camaiore alle ore 15.00. Ultimo incontro in calendario sarà invece a sfida tra Torino e una rappresentanza Under 19 della Cina, chiamati in campo a Fornacette alle ore 17.30.

RISULTATI VIAREGGIO E CLASSIFICHE

Gruppo 1

Ore 15.00 Empoli-Entella

Ore 15.00 Rapp Serie D-Livorno

Gruppo 2

Ore 14.30 Spezia-Abuja

Ore 15.15 Sassulo-Bruges

Gruppo 3

Ore 15.00 Inter-Leichardt

Ore 15.00 Parma-Salernutana

Gruppo 4

Ore 17.15 Sampdoria-Partizan

Ore 20.30 Venezia-Pisa

Gruppo 5

Ore 15.00 Perugia-Paganese

Ore 17.30 Torino-Cina Under 29

