Roma, Di Francesco / "Per passare il turno di Champions con lo Shakhtar non basteranno 45 minuti"

Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso parla alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk che deciderà chi andrà avanti dopo il 2-1 dell'andata.

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Eusebio Di Francesco ha voglia di andare avanti in Champions League e alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk parla così: "Non possiamo pensare di giocare 45 minuti come fatto troppe volte quest'anno. In tanti momenti abbiamo anche dimostrato un po' di continuità e dovremo farla vedere se vogliamo passare. Contro lo Shakhtar non basterebbero 45 minuti per passare il turno". Di Francesco è preoccupato delle qualità nel palleggio della squadra ucraina: "Possiamo andarli a prendere, ma sono davvero molto bravi. L'errore sarebbe quello di aspettarli. Vogliono dominare la partita e non glielo dobbiamo lasciar fare, non possiamo gestire. La Roma deve essere spensierata e determinata con la volontà di fare male ai suoi avversari. Serve continuità ma anche grande equilibrio e intelligenza". L'appuntamento è domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico con la Roma che si gioca l'accesso ai quarti di finale della Champions League.

ALL'ANDATA FINÌ 2-1

Si torna in campo domani per la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale della sfida Roma-Shakhtar Donetsk. All'andata quindici giorni fa i giallorossi erano riusciti a passare in vantaggio alla fine del primo tempo con una giocata del turco Cengiz Under per subire nella ripresa prima il pareggio di Ferreyra e poi il gol del sorpasso di Fred. I giallorossi di Eusebio Di Francesco per passare devono vincere e sarebbe meglio non subire reti. Se gli arancioneri dovessero segnare infatti alla Roma servirebbero due gol per andare ai tempi supplementari e tre per invece riuscire a qualificarsi. Sarà una gara molto delicata contro una squadra che corre molto, ma per la Roma c'è l'occasione di tornare tra le migliori otto d'Europa cosa che non accade da davvero troppo tempo. Servirà quindi grande attenzione, ma soprattutto la voglia di fare la differenza in tutte le zone del campo.

