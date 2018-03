Tirreno Adriatico 2018/ 6^ tappa streaming video e diretta tv: orario, percorso e vincitore (oggi 12 marzo)

Diretta Tirreno Adriatico 2018: info tv e streaming video, percorso e vincitore della 6^ tappa, da Numana a Fano. Occhio al circuito finale cittadino, molto rischioso.

12 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta 6^ tappa Tirreno Adriatico 2018 (LaPresse)

La Tirreno Adriatico 2018 si avvicina alla sua gloriosa conclusione: oggi lunedi 12 marzo infatti verrà disputata la 6^ e penultima tappa di questa appassionante edizione di uno dei primi grandi banchi di prova della stagione del grande ciclismo. Dopo le fatiche del weekend, con pure la frazione regina da Foligno a Saranno Sassotetto, ecco però finalmente una tappa meno complicata, quella che porterà i protagonisti dal via di Numana fino al traguardo finale nella città di Fano. Saranno quindi 153 km totali, condotti su un tracciato perlopiù pianeggiante. I big come gli uomini di classifica potranno quindi tirare fiato in vista della crono finale di domani della Tirreno Adriatico 2018. Tornando a oggi va poi ricordato che per la 6^ tappa, il via è atteso alle ore 12.25, mentre l’arrivo del vincitore della frazione è atteso verso le ore 16.00 abbondanti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TAPPA

L’appuntamento in diretta tv con la sesta tappa della Tirreno Adriatico 2018 sarà a partire dalle ore 13.40 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e poi dalle ore 15.15 in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. Per gli abbonati però è da segnalare anche la diretta tv a partire dalle ore 13.30 su Eurosport 2 e di conseguenza lo streaming garantito da Eurosport Player e pure da Sky Go e Premium Play, essendo i canali di Eurosport visibili su entrambe le piattaforme.

IL TRACCIATO

Come abbiamo detto prima, vediamo bene che la sesta tappa della Tirreno Adriatico 2018 tra Numana e Fano presenta un tracciato molto più semplice e meno faticoso rispetto ai due ultimi appuntamenti del weekend. Saranno infatti appena 153 i km totali del percorso, un buon mix tra pianura e lieve collina con poche insidie se non quella di un asfalto spesso molto usurato. Analizzando le altimetrie previste vediamo che la tappa presenta due Gran Premio della montagna (Offagna al 36.2 km e Ostra al 75.8 km), ma di lieve entità; a ciò si aggiungono due traguardi volanti, di cui l’ultimo posto all’ingresso di Fano al 27 km del percorso. Da tenere d’occhio proprio il tratto finale della 6^ tappa della Tirreno adriatico 2018: secondo la mappa i corridori infatti saranno impegnati in un breve circuito con delle curve molto strette anche a pochi metri dal traguardo finale.

© Riproduzione Riservata.