Video/ Bologna-Atalanta (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Video Bologna Atalanta (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita della 28^ giornata di Serie A. Decide la rete di De Roon a 7 minuti dal 90', la Dea espugna il Dall'Ara.

Video Bologna Atalanta (LaPresse)

L’Atalanta espugna il Dall’Ara 0-1 grazie a un gol nel finale di De Roon. Vittoria preziosa quella degli orobici che tornano ad affacciarsi in zona Europa League: ottavo posto a -3 dal Milan, sesto ma con una partita in meno. Sempre al 12esimo posto con 33 punti invece il Bologna. Nel prossimo turno di campionato Lazio – Bologna ed Hellas Verona – Atalanta.

SINTESI PRIMO TEMPO

Donadoni schiera il Bologna con il 3-5-2. Tra i pali Mirante, in difesa S. Romagnoli, De Maio e Helander. A centrocampo da destra verso sinistra Di Francesco, Džemaili, Pulgar, Donsah e Masina. In attacco Verdi e Avenatti. Gasperini risponde con il 3-4-1-2. Berisha in porta, Tolói, Palomino e Masiello. A centrocampo da destra verso sinistra Castagne, de Roon, Freuler e Spinazzola. Tra le linee Cristante in supporto di Petagna e Gomez. Bologna molto aggressivo in questi secondi iniziali. Ribattuto il mancino dal limite di Di Francesco, sfera raccolta da Masina, il cui traversone basso viene murato in corner. Ci prova Verdi per primo. Destro molto teso dalla bandierina, la traiettoria converge verso lo specchio, infrangendosi sull'esterno della rete. Brivido per gli orobici. Arriva intanto un giallo per Avenatti, reo di aver travolto in netto ritardo Masiello, colpendolo alla caviglia. All'11esimo minuto Verdi sfiora il gol. Destro a giro meravigliosamente calibrato dall'ex Empoli da calcio piazzato: lieve deviazione della barriera orobica, il pallone sibila il palo e va sul fondo. Castagne riceve palla da Freuler e prova a duettare con Cristante. Non s'intendono però i due: l'esterno aveva optato per il tocco corto per il compagno, che aveva già attaccato lo spazio davanti a sé. Prova a prendere in mano la gara l'Atalanta, che gestisce la sfera con maggiore continuità rispetto ai minuti iniziali della partita. Grande intensità nel pressing per il Bologna. Al 26esimo però Donadoni è costretto a effettuare la prima sostituzione. Dzemaili e De Roon si scontrano in maniera molto dura ed avere la peggio è lo svizzero, sanguinante al volto. Al suo posto entra Nagy. Chance per il Bologna alla mezzora. Traversone chirurgico di Verdi, Avenatti fa valere i propri centimetri e inzucca: la soluzione è però centrale, comoda la presa di Berisha. Anche i nerazzurri hanno la loro occasione per sbloccare il risultato. Contropiede orobico, cinquanta metri palla al piede di Gómez, che a tu per tu con Mirante appoggia clamorosamente per Castagne, anziché concludere: salva tutto Donsah. Prima dell'intervallo il Papu ha un'altra chance. Filtrante tagliato di Freuler, Cristante rallenta la corsa e tocca per Gómez, il cui destro a giro lambisce il secondo palo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non c'è stato alcun cambio all'intervallo, in campo dunque gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione. Petagna prolunga al volo per Cristante, buona copertura della retroguardia rossoblu, che allontana il pallone a lato. Rimessa per i nerazzurri. Ci prova Cristante. Guizzo per vie centrali dell'ex Benfica, che prova a scoccare il sinistro: conclusione altissima, che sorvola di parecchi metri la traversa. Bologna che dà l'impressione di poter graffiare in contropiede. Sono prevalentemente gli orobici a dettare i ritmi della gara, i felsinei si chiudono con ordine. Riecco Gomez. Assolo dell'argentino, che taglia centralmente ed esplode il destro: decisiva la deviazione di De Maio, il pallone termina alto. Al 57esimo ci riprova Cristante. Colpo di testa deciso sul primo palo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra: la sfera sorvola non di molto il montante alto. Pulgar abbatte Freuler e riceve un cartellino giallo da Calvarese. Petagna invece lascia il posto a Cornelius. Cambio anche tra le fila del Bologna: fuori Di Francesco, dentro Krafth. Poco dopo Gasperini si gioca la carta Ilicic: esce Gomez. Bologna che con l'ingresso di Krafth assume inevitabilmente un atteggiamento più prudente. L'Atalanta cerca nuove soluzioni in attacco con Cornelius e Ilicic. Tentativo di Ilicic. Mancino smorzato dalla trequarti, il pallone rotola mestamente sul fondo, lontano dallo specchio protetto da Mirante. Ecco Spinazzola. Prova lui a suonare la carica, serpentina verso il centro e destro dall'interno dell'area: traiettoria alta, ottima però l'iniziativa dell'esterno. Adesso soffre il Bologna, lampo di Cristante, anche in questo caso la conclusione si impenna, senza impensierire Mirante. Sembra averne di più l'Atalanta. Dentro dunque Destro al posto di Avenatti. Chance per Freuler. Cristante prolunga di testa al limite, destro di contro balzo di Freuler, il pallone si perde a lato di circa un metro. Spinge l'Atalanta. Dentro Barrow al posto di Cristante. All'84esimo arriva il gol che risolve il match. Ilicic punta Donsah e illumina con un pregevole tocco d'esterno per De Roon: destro a giro di prima intenzione dell'olandese, il pallone si insacca sul secondo palo. I rossoblù provano a reagire ma è l'Atalanta a sfiorare il raddoppio in contropiede. Vince Gasperini.

