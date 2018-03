Video/ Cagliari Lazio (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Video Cagliari Lazio (2-2): highlights e gol della partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Gli isolani passano due volte ma si fanno riprendere, Immobile pareggia al 95' minuto.

12 marzo 2018 Fabio Belli

Video Cagliari Lazio (LaPresse)

Accade di tutto alla Sardegna Arena, con la Lazio che al 50’ stavolta fa festa dopo aver perso contro la Juventus e aver mancato la vittoria in Europa contro la Dinamo Kiev proprio all’ultimo secondo. Primo tempo equilibrato, ma il Cagliari al 25’ trova il vantaggio. Bella discesa di Miangue, cross sulla testa di Han, Strakosha si salva con l’aiuto della traversa ma il pallone carambola sulla zucca di Pavoletti, troppo facile appoggiare in rete. 3’ dopo vibranti proteste della Lazio, Barella fa crollare a terra Immobile, ma Guida di Torre Annunziata non va neanche a rivedere il contatto al VAR. Al 35’ la Lazio però pareggia comunque: punizione di Luis Alberto, Lucas Leiva irrompe in area e il suo pressing costringe Ceppitelli a infilare di testa la propria porta. Nella ripresa Simone Inzaghi prova a far cambiare passo alla Lazio con l’ingresso in campo di Milinkovic-Savic e Felipe Anderson per Parolo e Lukaku, ma a metà ripresa è ancora il Cagliari a passare.

IL RIGORE E IL PAREGGIO

Controversa decisione di Guida che stavolta non giudica la protezione del pallone di Luiz Felipe su Pavoletti come quella di Barella su Immobile. Stavolta c’è il ricorso al VAR e il calcio di rigore viene trasformato da Barella. Inzaghi tenta il tutto per tutto con Nani al posto di De Vrij, il portoghese a inizio recupero divora un gol che pare fatto su grande assist di Felipe Anderson. Ma al 50’ Immobile inventa il gol alla Ibrahimovic, un colpo di tacco straordinario spalle alla porta che si infila sotto l’incrocio dei pali e regala alla Lazio un punto ormai insperato. I biancocelesti evitano la sconfitta, ma per loro come per il Cagliari il 2-2 che matura alla Sardegna Arena non è il miglior risultato e anzi, la Roma si allontana di altri due punti in chiave terzo posto mentre gli isolani si fanno avvicinare ancora di più da Verona e Crotone, rientrando sostanzialmente nella corsa per non retrocedere nel campionato cadetto.

