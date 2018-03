Video/ Crotone Sampdoria (4-1): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Video Crotone Sampdoria (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita valida nella 28^ giornata di Serie A. Clamorosa vittoria degli squali che fanno un bel passo avanti

Il Crotone abbatte per 4-1 la Sampdoria e scala la classifica. Apre le danze Trotta nel primo tempo. Poco dopo l’ex Sassuolo sbaglia un rigore ma Stoian sulla ribattuta prontamente insacca. Trotta troverà la doppietta prima dell’intervallo. Duvan Zapata, entrato nella ripresa, accorcia le distanze ma l’autogol di Viviano spegne ogni tipo di speranza doriana. In classifica i calabresi agganciano Spal e Sassuolo al 16esimo posto mentre i genovesi rischiano di essere superati dal Milan al sesto posto.

SINTESI PRIMO TEMPO

Zenga schiera il Crotone con il 4-3-3. In porta Cordaz, in difesa Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella. A centrocampo Stoian, Mandragora e Benali. In avanti Ricci, Trotta e Nalini. La Samp replica con il 4-3-1-2. Tra i pali Viviano, linea difensiva composta da Sala, Silvestre, Ferrari e Murru. In mediana Barreto, Torreira e Linetty, in avanti Gaston Ramírez alle spalle di Quagliarella e Caprari. Ci provano i padroni di casa per primi. Buon cross di Faraoni in area di rigore, ma Ferrari libera molto bene. Al sesto minuto su rinvio di Cordaz, Ferrari sbaglia ma Trotta non trova lo spazio, calcio d'angolo per il Crotone. Sugli sviluppi il pallone viene consegnato in area a Trotta che si coordina e con potenza batte un incolpevole Viviano: 1-0. Applausi scroscianti al tredicesimo minuto: lo Scida omaggia ancora Astori. In curva compare uno striscione bellissimo dedicato al numero 13 della Fiorentina. Buon inizio da parte del Crotone in questi primi quindici minuti. Sampdoria ancora sottotono. Al 20esimo i rossoblù hanno l'occasione giusta per raddoppiare. Nalini si accentra e calcia sul secondo palo, pallone che esce di pochissimo. Un minuto dopo il Crotone trova un penalty. Sala affonda il tackle su Nalini, per Mazzoleni non ci sono dubbi. Dagli 11 metri si presenta Trotta ma Viviano intuisce. Sulla ribattuta arriva Stoian, che con la porta spalancata non sbaglia: 2-0. Nalini ci prova ancora, ma il suo tiro è centrale. Giampaolo manda in campo Duvan Zapata, Ramirez lascia il campo. Al 38esimo Marcello Trotta si ripete. Benali calcia in porta, Viviano respinge male. Trotta stoppa di petto e deposita in rete. Dopo una revisione del Var il gol viene convalidato: è 3-0. Al 41esimo Murru viene ammonito. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio in questo secondo tempo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo. Buon pallone di Stoian in verticale per Trotta, ma Viviano esce con i tempi giusti. In questo inizio di ripresa la Samp pressa alto cercando di impostare le basi per riaprire il match. La prima occasione della ripresa capita però in favore del Crotone. Gran giocata di Nalini e destro violento: palla che esce fuori di pochissimo. Secondo cambio in casa Sampdoria: Capezzi entra al posto di Torreira. Al 56esimo Mandragora sfiora il poker. Il numero 38 scaglia un tiro fortissimo, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Viviano. Infortunio nel frattempo per Jacopo Sala: al suo posto Giampaolo inserisce Praet ed esaurisce gia al 60esimo i cambi a disposizione. Zenga invece richiama Stoian tra gli applausi. Al suo posto entra Barberis. Quagliarella ci prova, Cordaz c'è. Linetty atterra irregolarmente Nalini: cartellino giallo anche per il numero 16. Al 70esimo la Samp riapre il match. Lancio lungo di Murru in area di rigore, Zapata stoppa di petto e di sinistro supera Cordaz con un bel diagonale. Secondo cambio in casa Crotone: Simy entra al posto di uno stanchissimo Nalini. La Sampdoria si riversa in attacco ma fatica a trovare altri spazi. Il Crotone prova ad allontanare la sfera dalla propria area di rigore: prestazione maiuscola da parte dei pitagorici. Terzo e ultimo cambio per i padroni di casa: Ricci lascia il posto a Sampirisi. All'86esimo arriva il 4-1. Simy riparte in contropiede, il numero 99 calcia ma Viviano devia sul palo. Silvestre poi prova il rinvio, ma il pallone sbatte sul portiere della Samp. E' autogol di Viviano per il gol più comico di questa giornata. Martella nel finale prende un cartellino giallo evitabile, calcio di punizione sulla corsia destra per la Samp.

