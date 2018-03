Video/ Genoa Milan (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Video Genoa Milan (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 28^ giornata di Serie A. Decide il gol di André Silva all'ultimo secondo, i rossoneri sempre più su

12 marzo 2018 Redazione

Video Genoa Milan

Il Milan batte il Genoa nel finale grazie alla rete di Andrè Silva in pieno recupero. Andiamo a scoprire i numeri del match per capire l'andamento della partita. Possesso palla in favore del Milan, 60% contro il 40% del Genoa. Sette le parate di Perin tra cui tre decisive, Donnarumma deve intervenire solo una volta. Sono dieci invece le occasioni gol create dal Milan contro le cinque dei padroni di casa. calhanoglu ci ha provato di più con quattro tiri, mentre Laxalt ha effettuato due assist totali non sfruttati dai compagni di squadra. Alessio Romagnoli ha recuperato sette palloni mentre Laxalt ha perso otto volte la sfera rotonda. Bertolacci e Kessie', due falli a testa, hanno confermato la correttezza della gara. Vittoria meritata per il Milan che ha creato molto di più rispetto al Genoa.

LE DICHIARAZIONI

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Nell'ultima parte ci siamo abbassati molto e questo non mi piace. Non abbiamo gestito la palla come in altre occasioni, quando poi ti abbassi il Milan ha grandi giocatori e può succedere che all'ultimo secondo ti fanno gol. Il Genoa ha fatto una buona partita contro una squadra che è in buona salute, la prestazione è buona ma sappiamo che dobbiamo fare ancora dei punti per essere tranquilli, ci teniamo la prestazione e cerchiamo di correggere gli errori commessi, ripeto ci siamo abbassati troppo nella gestione della palla". Suso, esterno del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio ha pareggiato, la Samp ha perso. Oggi era una partita molto importante. Andrè Silva non l’ho ancora visto, si sta adattando. Ha bisogno di un po’ di tempo, quando gli arriva l’opportunità deve giocare bene. Dobbiamo guardare partita dopo partita. Dobbiamo vincere tutte le partite, dobbiamo pensare all’Arsenal".

GENOA MILAN, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

