Video/ Juventus-Udinese (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Video Juventus Udinese (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Serie A disputata all'Allianz Stadium di Torino e decisa dalla doppietta di Paulo Dybala.

12 marzo 2018 Stefano Belli

Video Juventus Udinese (LaPresse)

Undicesima vittoria di fila per la Juventus che in campionato non prende gol dal 30 dicembre 2017, Martin Caceres è stato l'ultimo giocatore a violare la porta bianconera che da allora è stata sbarrata con il divieto d'accesso. La squadra di Allegri continua a viaggiare su ritmi pazzeschi, contro l'Udinese è infatti arrivata la 23^ vittoria in 27 gare, che potrebbero diventare 24 successi in 28 partite qualora dovessero arrivare i tre punti anche nel recupero in programma mercoledì prossimo contro l'Atalanta. La vecchia Signora mette ancora più pressione al Napoli per il quale sembrava finalmente l'anno buono per il terzo titolo della storia e invece rischia di rimanere beffata un'altra volta. Paulo Dybala è tornato il campione straripante che avevamo ammirato nella prima parte di stagione, la Joya si era già sbloccata lo scorso sabato risolvendo all'ultimo secondo la sfida contro la Lazio e ci ha messo la firma anche nel match contro i friulani con la doppietta che non ha lasciato scampo agli uomini di Oddo. Senza dimenticarci del contributo di Gonzalo Higuain: El Pipita ha sbagliato un rigore poco prima dell'intervallo facendosi ipnotizzare da Bizzarri, ma all'inizio del secondo tempo si è inventato un assist spettacolare per il secondo gol della Joya. Nell'inedita veste di uomo-assist Higuain sta dando una grossissima mano ad Allegri e ai suoi che vincono anche facendo a meno di Buffon (tanto Szczesny ha ampiamente dimostrato di non farlo rimpiangere, anzi...), Benatia, Barzagli, Pjanic e Matuidi, non proprio gli ultimi arrivati. In casa Udinese l'effetto Oddo è svanito, una volta racimolati i punti necessari per disputare una seconda parte di stagione tranquilla i friulani hanno decisamente tirato i remi in barca e nelle ultime quattro partite non è arrivato nessun punto. Ora il terzultimo posto è distante 9 lunghezze, l'Udinese non dovrebbe correre grossi pericoli da qui alle ultime 11 giornate ma forse è il caso di non rilassarsi troppo, non ci vuole poi così tanto per essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

LE DICHIARAZIONI

Le parole a caldo di Paulo Dybala al termine della gara: "Ho lavorato tantissimo per ritrovare la forma migliore dopo l'infortunio e dare una mano alla squadra. Il mister stamattina mi aveva chiesto come stavo dopo le fatiche di mercoledì scorso, gli ho detto che mi sentivo prontissimo per giocare e credo di averlo ampiamente dimostrato. Tra me e Higuain non c'è rivalità, come da accordo il rigore lo tira sempre chi non ha segnato, peccato non sia riuscito a trasformarlo. Abbiamo comunque una partita in meno rispetto al Napoli, da ora in avanti dipende tutto da noi".

Il commento di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus: "Le gerarchie ci sono, il rigore doveva tirarlo Dybala ma poi l'ha lasciato a Higuain. Va bene lo stesso, anche perché Gonzalo ha reagito alla grande inventando l'assist per il raddoppio. Purtroppo quest'anno dagli undici metri abbiamo sbagliato parecchio lasciando per strada anche diversi punti che potrebbero costarci carissimo a fine campionato. Dopo la partita di mercoledì dove abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali non era facile vincere, ora testa all'Atalanta dove sarà fondamentale strappare altri tre punti. Ho ricevuto risposte positive da Rugani, Marchisio, Sturaro e De Sciglio, a conferma che stanno tutti bene, anche chi gioca meno rispetto ai titolarissimi. Un passo alla volta e arriveremo a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione, l'importante è non farci prendere dalla frenesia. Speriamo di recuperare al più presto Cuadrado e Bernardeschi, il loro contributo sarà determinante da qui a maggio".

Le parole di Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese: "Oggi è venuta fuori la qualità della Juve, squadra che ha grandissimi campioni in grado di fare la differenza ogni volta che serve, da parte nostra era difficile fare di meglio. L'unico piccolo rammarico è che avremmo dovuto gestire il pallone con più personalità, ogni volta che ne recuperavamo uno ci facevamo prendere dalla frenesia restituendolo immediatamente agli avversari".

